So erging es Thomas Reinberg, der Trainer der Handball-Damen der HSG Phoenix, jedenfalls vor der Auftaktpartie beim ATSV Habenhausen. Wie stark der Gegner einzuschätzen sei, konnte er nicht genau sagen. Und auf welchem Leistungsstand der von ihm trainierte Aufsteiger war, war ebenfalls schwierig zu beantworten. Der HSG-Coach war mit der Vorbereitung nämlich nicht unbedingt zufrieden. Allesamt Bedenken, die nach dem 25:22 (12:12)-Erfolg entkräftet wurden. Jedenfalls zeigte sich Thomas Reinberg mit dem Auftritt seiner Mannschaft durchaus zufrieden.

„Wir haben als Aufsteiger das erste Spiel gewonnen. Deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, etwas in Frage zu stellen“, meinte der HSG-Coach. Natürlich war das Spiel der Gäste nicht gänzlich frei von Fehlern. Gerade in den ersten Minuten liefen die HSG-Damen der Musik etwas hinterher. Reinberg mochte eine „gewisse Nervosität“ im ersten Spiel in der neuen Liga angesichts der anfänglichen Fehlversuche nicht ausschließen, mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gäste die Partie aber immer besser in den Griff. Zumindest bewegte sich der Aufsteiger nun auf Augenhöhe mit dem Gegner. In der 16. Minute gelang Lena Hedtke der erstmalige Ausgleich zum 8:8, die erste Führung erzielte Jana Klopsch (10:9/22.).

Es blieb auch dem Wiederanpfiff ein umkämpftes Spiel. Zwar konnten sich die Gäste zwischenzeitlich auf zwei Tore absetzen (18:16/43.) , aber Habenhausens Christine Köster stellte neun Minuten vor Ultimo den 20:20-Ausgleich wieder her. Es sollte allerdings das letzte Mal gewesen sein, dass die HSG Phoenix den Ausgleich hinnehmen musste. Nach drei Toren von Nadine Berger und einem von Christina Lehmkuhl setzte sich der Aufsteiger mit vier Toren ab (24:20/58.) – gleichbedeutend mit der Entscheidung. „Es war ein enges Spiel, in dem das Quäntchen Glück auf unserer Seite war“, sagte Thomas Reinberg. Trotzdem sind ihm einige Fehler seines Team nicht entgangen. Die HSG wirkte teilweise unaufmerksam und schloss ihre Angriffe oftmals zu schnell ab. Aber das wollte der Trainer hinterher gar nicht groß ins Feld führen. Das Ergebnis sprach schließlich für die HSG Phoenix. „Erstes Spiel, erster Sieg – da gibt es für mich nicht zu meckern“, meinte Thomas Reinberg.

HSG Phoenix: Strauß - Helms (4), Hanke (2), Klopsch (1), Kuhangel, M. Landwehr, Berger (3/1), C. Lehmkuhl (9), Hedtke (1), M. Lehmkuhl (3/1), Witt (1), Kunze, Gerding (1), Wilkens.