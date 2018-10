Seine Mannen mussten beim Fußball-Kreisligisten SV Dickel eine empfindliche 1:2 (0:1)-Niederlage einstecken. Der TSV Okel weilt damit weiterhin im tristen Mittelfeld der Liga und kann lediglich fünf Punkte aus fünf Partien vorweisen.

Dabei sah es lange so aus, als ob die Okeler den zweiten Sieg der Saison einfahren könnten. Denn bereits in der neunten Minuten brachte Dennis Dahme den TSV mit 1:0 in Front. Nach einem Querpass von Rico Volkmann stand er goldrichtig und musste nur noch den Schlappen hinhalten. „Wir sind zwar in Führung gegangen, aber wir haben nie so richtig ins Spiel gefunden“, meinte Uwe Vogel, der jedoch anmerkte, dass sein Team bis zur Halbzeit noch mehrere Chancen besaß. Zuerst war es Torschütze Dennis Dahme, der lediglich den Pfosten traf. Kurz darauf lief Rico Volkmann allein auf den gegnerischen Kasten zu, setzte den Ball jedoch an das Außennetz. „Wir hätten mit einem beruhigenden Vorsprung in die Pause gehen können, ja vielleicht sogar müssen. Leider war mein Team aber nicht konsequent genug“, stellte Uwe Vogel fest.

Mit Wiederanpfiff veränderte sich das Bild kaum. Die Okeler schafften es weiterhin nur selten, Ruhe ins Spiel zu bringen und standen sich teilweise selbst im Weg. „Wir sind in der zweiten Halbzeit konditionell eingebrochen“, berichtete der TSV-Coach. Der Knackpunkt, erzählte er weiter, sei jedoch die Gelb-Rote Karte gegen Tom Holthusen gewesen (71.). Danach sei laut Uwe Vogel nichts mehr gegangenen. Folgerichtig erzielte der SV Dickel durch Philipp Hertrich den Ausgleich (72.). Wenige Augenblicke vor Ultimo fing sich der TSV Okel einen Konter und musste das 1:2 durch Hauke Wendt hinnehmen (88.). Im Anschluss verzeichnete der TSV zwar noch drei Möglichkeiten, jedoch führte keine zum erhofften Ausgleichstreffer.