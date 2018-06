Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Premiere des Sommercamps

Landkreis Diepholz (si). Erstmals bietet der Tischtennis Kreisverband Diepholz in Sulingen (Realschule am Deepenpohl) ein Sommercamp für Jugendliche bis 18 Jahre an. Für das kommende Wochenende haben sich Marcel Twedorf und seine in der Jugendarbeit erfahrenen Mitglieder der Tischtennis-Sparte des TuS Sulingen viel vorgenommen. Sie möchten mit dieser Aktion einerseits den Spaß am Tischtennis fördern und andererseits ihre Unterstützung für die Vereine während der Vorbereitung auf die kommende Saison nutzen. Das Angebot richtet sich daher in erster Linie an fortgeschrittene Nachwuchsspieler. Für die konnten die Sulinger den A-Lizens-Trainer René Klose begeistern, der mit vier weiteren Trainern für gezielte Trainingseinheiten und Spielformen im Tischtennis verantwortlich ist.