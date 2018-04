Gute Resultate beim eigenen Turnier

RFC-Reitern glückt der Spagat

Dsc

Kleinenborstel. Der Stresspegel von Wilhelm Blume, dem Vorsitzenden des RFC Niedersachsen-Eiche, war auch einen Tag nach dem eigenen Reitturnier nicht in Gänze verschwunden. Schließlich standen, nachdem annähernd 1700 Starts am Wochenende über die Bühne gegangen waren, gestern die Aufräumarbeiten an. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. "Die Reiter meinten, es sei alles super verlaufen. Die Plätze waren in einem guten Zustand und es sind sogar mehr Zuschauer gekommen als vermutet", erklärte Blume. Wie viele es genau waren, vermochte der Vorsitzende bei dem weitläufigen Areal nicht zu beziffern. Annähernd 300 Interessierte dürften es aber gewesen sein.