Richtig Fußball gespielt

Es geht weiter aufwärts, die B-Junioren des TuS Sudweyhe haben in der Fußball-Landesliga Hannover auch den HSV BW Tündern geschlagen. 4:2 (2:1) hieß es am Ende, wobei die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang ein Feuerwerk abbrannten. Bereits nach vier Minuten setzte Kevin Rödel einen Schuss an den Pfosten, kurz darauf ließ es Dominik Rosenberg nach Vorarbeit von Lukas Lüdeke erstmals im gegnerischen Kasten klingeln (7.). Weitere 120 Sekunden später legte Julian Heusmann zum 2:0 nach. Zwar verkürzten die Gäste zügig (13.), doch nach 18 Minuten hätte Rosenberg eigentlich weiter erhöhen müssen – so hatte es jedenfalls Trainer Wolfgang Haut gesehen. "Tündern schien die lange Anreise noch in den Knochen zu stecken. Ich habe mich anfangs jedenfalls sehr über ihren Auftritt gewundert", verriet er. Als Lüdeke dann verletzungsbedingt raus musste, kam ein kleiner Bruch ins Spiel, Tündern glich im zweiten Durchgang folgerichtig aus (49.). "Zum Glück konnte ich Lukas dann wieder bringen, wodurch unser Kreativspiel neuen Schwung erhielt", seufzte Haut erleichtert. So schoss erst Rödel zum 3:2 ein (61.), zwei Minuten später setzte Heusmann einen Foulelfmeter in die Maschen. "Großes Lob an die Mannschaft, die nicht nur eine sehr gute Einstellung gezeigt, sondern auch richtig Fußball gespielt hat", bilanzierte Haut.(mbü)