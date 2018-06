"Das Ergebnis war aber deutlicher als der Spielverlauf", betonte BTC-Kapitän Stephan Licht. In der Tat hätten gleich drei Einzel eine andere Wendung nehmen können. Im Duell der beiden Mannschaftsführer trafen Licht und Christoph Semrau aufeinander. Die Zuschauer sahen ein Duell mit vielen langen Ballwechseln und hohem Tempo. Semrau traf viel, dafür variierte Licht mehr. So gewann der Barrier den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten steigerte sich Semrau und ging mit 3:1 in Führung. "Leider habe ich dann mehrere Spielbälle zum 4:1 nicht genutzt. Das war der Knackpunkt", wusste der Syker. Gleich vier Spiele in Folge gab er ab und konnte nur noch auf 4:5 verkürzen. Dennoch zeigte Semrau seine bisher beste Saisonleistung.

An Position vier kam bei den Gästen Jens Kirchheck zum Einsatz, der Fabian Tinzmann (Urlaub) vertrat. Der Syker Vereinstrainer, der seit zwei Jahren kein Einzel mehr bestritten hatte, bewies zunächst, dass er nichts verlernt hat: Er glänzte gegen Niklas Schröder mit Serve-und-Volley, streute Stopps ein und dominierte die Partie. Nach einer schnellen 5:1-Führung bekam er aber Probleme. Schröder glich zum 5:5 aus, ehe sich Kirchheck wieder fing und den Satz noch mit 7:5 nach Hause brachte. Doch dann fand Schröder seinen Rhythmus wieder und verwickelte Kirchheck in längere Ballwechsel, die diesem nicht so schmeckten. Den ausgeglichenen zweiten Abschnitt gewann der Barrier mit 6:3. Im Matchtiebreak setzte er sich auf 7:4 ab und brachte diesen Vorsprung ins Ziel.

Spannend ging es auch an der Spitzenposition zu. Hier bekam es Boris Schröder (BTC) mit Lennart Schröder zu tun. Der Syker ging hohes Risiko, vor allem mit der Vorhand. Tolle Gewinnschläge gelangen ihm, doch die Fehlerquote war sehr hoch. Boris Schröder musste den Ball nur gut im Spiel halten, um den ersten Durchgang mit 6:3 zu gewinnen. Danach senkte sein Gegenüber die Fehlerquote und setzte sich auf 3:0 ab. Dieses Niveau konnte der Syker jedoch nicht halten, so dass Boris Schröder am Ende mit 6:3 die Oberhand behielt. Das einzige klare Einzelergebnis gab es an Position drei. Hier ließ Marcel Friebe dem Syker Joris Beckmann keine Chance.

In den Doppeln musste Jens Kirchheck aufgrund von Wadenproblemen aufgeben. Die Paarung Lennardt Schröder/Christoph Semrau steigerte sich im zweiten Abschnitt, unterlag aber mit 0:6, 3:6.

Für die Barrier ist die Saison nun beendet. Mit 7:5 Punkten stehen sie derzeit auf Platz eins, allerdings haben die Topteams TC Lilienthal II und TC Falkenberg noch einige Partien vor sich und werden die Barrier von der Spitze verdrängen. Gegen eben diese beiden Mannschaften müssen die Syker noch antreten und möglichst irgendwo ein Unentschieden holen, damit es mit dem Klassenerhalt noch klappt.

Die Ergebnisse: B. Schröder - L. Schröder 6:3, 6:3; Licht - Semrau 6:4, 6:4; Friebe - Beckmann 6:1, 6:1; N. Schröder - Kirchheck 5:7, 6:3, 10:7; B. Schröder/Licht - L. Schröder/Semrau 6:0, 6:3; Friebe/N. Schröder - Beckmann/Kirchheck Aufgabe Kirchheck.