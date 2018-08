Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schillernde Persönlichkeit zu Gast

Roland Meyer

Heiligenrode (mro). Die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode erwarten heute Nachmittag, ab 16 Uhr, den SC Poppenbüttel zum Punktspiel in der Regionalliga Nord. Auch wenn die Gastgeberinnen einmal mehr als krasser Außenseiter in die Partie gegen den aktuellen Tabellendritten gehen, sollte sich ein Besuch in der Halle lohnen - aus gutem Grund.