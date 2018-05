TSV Brockum – FC AS Hachetal 1:0 (0:0). Der Boden hatte sich allen Beteiligten als äußerst tief präsentiert, was beide Mannschaften jedoch nicht davon abhielt, ansprechenden Fußball zu zeigen. In einer kämpferischen und intensiven Begegnung erspielte sich der TSV vor allem im zweiten Abschnitt ein leichtes Übergewicht und mehrere Chancen. Eine Viertelstunde vor Schluss wurden diese Bemühungen belohnt, als Georgi Avalishvili das Spielgerät über die Linie bugsierte. "Der Brockumer Sieg ist etwas glücklich, wenngleich auch nicht unverdient", gab FC-Trainer Lars-Peter Fehse zu Protokoll, "wir waren insgesamt zu ungefährlich, höchstens bei Standards oder aus der Distanz".

TuS Syke II – TuS Sulingen 4:4 (2:3). Es war ein Spektakel, das sich die beiden Mannschaften lieferten – und die Gastgeber durften sich immerhin als moralischer Sieger fühlen, denn gleich drei Mal ließen sie sich nach einem Rückstand nicht unterkriegen. Für die Tabelle ist der eine Zähler dagegen zu wenig. Niklas Gutendorf hatte bereits nach drei Minuten die Gäste-Führung erzielt, doch Andreas Drücker glich prompt aus (7.). Ein Doppelschlag von Hassan Ibrahim und Turan Coskun (33./36.) ließ Sulingen bereits wie den sicheren Sieger aussehen, doch erst verkürzte Daniel Krämer (45.), nach der Pause netzte Marius Schlötcke zum 3:3 ein. Wenig später jubelten erneut die Gäste, als Carsten Sudmann traf (75.), doch fünf Minuten später sicherte Ken Huntemann das Unentschieden.

SBS Kickers – TSV Martfeld 4:0 (2:0). Das Ergebnis lässt eine einseitige Begegnung vermuten, doch derart deutlich war die Unterlegenheit der Gäste nicht. Die Kickers waren lediglich effizienter. Lennart Brümmer und Ive van Daalen schossen im ersten Abschnitt ein (15./21.), für die weiteren Treffer zeichneten Marius Stelter und van Daalen verantwortlich (50./70.). "Im Moment haben wir die Seuche, müssen aber auch sagen, dass es derzeit einfach nicht reicht", fand TSV-Coach Lars Krooß deutliche Worte. "Der Abstiegskampf hat spätestens mit dieser Niederlage definitiv begonnen."

TSV Weyhe-Lahausen II – TSV Schwarme 2:4 (1:2). Drei Punkte in der Fremde, vier erzielte Tore – und doch war Jörg Beese, Trainer des TSV Schwarme, alles andere als zufrieden. "Ich schäme mich wirklich dafür, dass wir dieses Spiel gewonnen haben", schimpfte er, "das hat Lahausen wirklich nicht verdient". Besonders im ersten Abschnitt ließen seine Schützlinge Spielfreude und Leistungsbereitschaft vermissen, die Platzherren machten ihre Sache dagegen richtig gut. Sie vergaßen allerdings das Toreschießen. "Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um den Sack zuzumachen", ärgerte sich Lahausens Coach Qui Ly. Zwar hatte Florian Mömkes die Heimelf in Führung gebracht (26.), doch kurz darauf verpasste er aus aussichtsreicher Position das 2:0 (33.). Stattdessen jubelten die Schwarmer, für die Julian Albrecht aus 30 Metern traf (34.). Mit dem Halbzeitpfiff fand zudem ein abgefälschter Freistoß den Weg zu Fabian Wolters, der aus kurzer Distanz keine Probleme mehr hatte. Die Gastgeber mühten sich zwar weiter, doch Philipp Albrecht erhöhte für die Schwarmer (65.). Mario Rösner verkürzte zwar noch einmal (69.), doch Torben Meyer, der später noch die Gelb-Rote Karte sah, machte alles klar (72., FE.).

SV Heiligenfelde II – SV Mardin Sulingen 2:0 (1:0). Bereits nach vier Minuten ließ Michael Volkmann seine Farben feiern, als er nach Vorarbeit von Stefan Zawidzki im zweiten Versuch erfolgreich war. "Ansonsten war leider kaum ein Spielaufbau möglich, weil die Sulinger sehr, sehr körperbetont gespielt haben – manchmal auch darüber hinaus", hatte SVH-Trainer Dennis Thalmann beobachtet. Trotzdem kamen die Heiligenfelder immer wieder zu Chancen, die beste vergab Alex Maibach eine Viertelstunde vor dem Ende, als er einen Elfmeter verschoss. Er machte seinen Fauxpas allerdings schnell wieder gut, indem er zehn Minuten später Eugen Nickel mustergültig in Szene setzte, der zum 2:0 traf. "Es freut mich riesig, dass ausgerechnet er getroffen hat", lobte Thalmann. "Eugen spielt bislang eine tolle Saison als Sechser und hat sich für seine Leistung und seine klasse Arbeit der vergangenen Monate nun endlich einmal gekrönt."

TVE Nordwohlde – SV Friesen Lembruch 4:2 (1:0). Karsten Hopp hatte nicht viel Anlass zur Kritik. "Wir haben es lediglich etwas unnötig wieder spannend gemacht", hatte der Trainer des TVE Nordwohlde beobachtet. Nils Beckmann markierte das 1:0 (42.), im zweiten Durchgang legte Stefan Bründer zügig einen Doppelpack nach (50./60.). "Und dann haben wir durch Achour Badal die Riesenchance zum 4:0, bekommen aber im Gegenzug das 1:3", berichtete Hopp. Da waren noch 15 Minuten zu spielen, als Jan Hirsekorn sogar zum 2:3 traf (80., FE), drohte es ungemütlich zu werden. Doch Ali Canitez machte den Sieg endgültig perfekt (87.).