Beim Stand von 3:1 lief es für den SV Heiligenfelde gegen den TuS Sudweyhe noch richtig gut. Kurz nach Wiederanpfiff wandte sich Trainer Walter Brinkmann in einer ruhigen Minute an die mitgereisten Sudweyhe-Fans. „Patrick Weniger hat doch Twistringer wurzeln“, fragte er in die Runde. Als dies bejaht wurde, scherzte er: „Heiligenfelde ist doch viel näher!“ Ernsthaftes Interesse habe er aber nicht, versicherte der SVH-Coach, Weniger spiele schließlich vorwiegend in der zweiten Mannschaft. In der A-Jugend hatte er ihn aber einst auf dem Zettel und auch als Stützpunkttrainer im Blick gehabt. „Er ist ja auch eine Kante“, meinte Brinkmann.