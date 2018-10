„Ich bin aber zufrieden mit unserer Leistung. Mein Team befindet sich auf dem richtigen Weg. Ich bin mir sicher, dass wir nicht absteigen werden“, meinte Zuther nach der Begegnung.

Sein Team legte einen couragierten Start hin und ging in der 21. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Kapitän Marcel Mellendorf mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge bestimmte der Gastgeber das Geschehen, verpasste es jedoch, einen Treffer nachzulegen. „Wir haben schon sehr früh gepresst, dadurch haben sich Chancen ergeben. Vielleicht hätten wir mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen“, stellte Andy Zuther fest.

Mit Wiederanpfiff fand der TSV Brockum besser in die Partie, während der Platzherr zunehmend nervöser wurde. Die Gäste wussten das auszunutzen und erzielten durch Tim-Lennart Hoppe den Ausgleich (55.). „Dem Tor ist eine schöne Kombination vorausgegangen, aber wir standen auch nicht gut“, berichtete Andy Zuther. 20 Minuten später zappelte das Leder erneut im Schwarmer Netz: Jonas Wulf hämmerte einen Freistoß schnörkellos in die Maschen. „Das war ein Weckruf für uns. Danach haben wir noch mal alles in die Waagschale geworfen“, erzählte Zuther.

Kurz vor Schluss behielt Fabian Wolters im Brockumer Strafraum den Überblick und spielte einen Pass in den Rückraum. Dort lauerte bereits Mannschaftsführer Marcel Mellendorf, der das Leder ansatzlos zum 2:2 in die Maschen hämmerte (83.).