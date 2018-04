Danny Pankratz vergab eine Riesenmöglichkeit für Seckenhausen. (Mei)

Landkreis Diepholz. SV Nienstädt - TV Stuhr 8:7 n.E. (1:1, 1:1). Für die Stuhrer ist das Abenteuer Bezirkspokal beendet. Allerdings hatten die Schützlinge von Trainer Christian Meyer in erster Linie Pech, denn gegen den gleichklassigen Kontrahenten fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. "Und das ist immer eine Sache der Nerven und des Glücks", weiß Meyer. Letztlich waren es Lennart Bischoff und Torben Drawert, die für die Rot-Weißen nicht trafen.

Zuvor hatten die Zuschauer eine Partie gesehen, deren finale Lotterie vom Punkt als logische Konsequenz des vorherigen Geschehens betrachtet werden darf. Die Hausherren, in den vergangenen beiden Jahren Tabellenfünfter ihrer Liga, übten zu Beginn viel Druck aus und belohnten sich mit der frühen Führung. Die Stuhrer Hintermannschaft beförderte den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone, was Jan Carganico ebenso wenig unbestraft ließ – gerade mal neun Minuten waren gespielt.

Sorgte mit seinem Ausgleichstreffer zwischenzeitlich für Hoffnung beim TV Stuhr: Torben Drawert (Mitte mit Ball). (Udo Meissner)

Beeindruckt zeigten sich die Gäste davon jedoch nicht. Lieber antworteten sie keine Viertelstunde später mit dem Ausgleich durch Torben Drawert nach Vorarbeit von Marten Horstmann (22.). Im Anschluss scheiterten sowohl die Nienstädter mit einem Lattenkopfball (26.) als auch Drawert, dessen Versuch von der Linie gekratzt wurde (42.).

Leistungsgerecht zum Punkt

Nach dem Seitenwechsel geschah nicht mehr viel Erwähnenswertes. "Die zweite Hälfte war weniger chancenreich, deshalb ging es leistungsgerecht ins Elfmeterschießen", befand Christian Meyer. Dort hatten seine Mannen das Glück bekanntlich nicht auf ihrer Seite, auch nicht Keeper Daniel Schlüter, der zwar einen Strafstoß entschärfte, aber dem auch ein Ball vom Pfosten gegen den Rücken und von dort ins Netz sprang. Es sollte einfach nicht sein für die Nordkreisler.

Die zwei Stunden dauernde Fahrt mit dem Bus mussten sie ohne Sieg im Gepäck zurücklegen, waren aufgrund der späten Anstoßzeit "um Mitternacht zu Hause", wie Meyer schilderte. Mit dem Gesehenen konnte er trotz der Niederlage ganz gut leben. "Wir haben viele Dinge besser gemacht als zuvor gegen Rehden II."

TV Stuhr: Schlüter – Troue, Azzarello, J. Wetjen, Drawert (85. Müller), Lemcke, Bischoff, Peters, Arnhold, Rusche (62. Horeis), Horstmann (78. Behrens).

TSV Eintracht Exten - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 3:0 (2:0). Aus Sicht der Gäste verlief die Partie ähnlich wie beim Meisterschaftsauftakt gegen den TuS Sulingen. Seckenhausen versuchte auch beim Bezirksligisten aus dem Landkreis Schaumburg ein flottes Offensivspiel zu initiieren, obwohl die strapaziöse Anfahrt, pünktlich zum Feierabend, alles andere als eine optimale Vorbereitung garantierte.

Doch wieder einmal fehlte den Gästen ein Torjäger, die Aktionen verpufften ohne krönenden Abschluss. Und auch in der Defensive funktionierte nicht alles reibungslos. So ging dem 1:0 der Gastgeber durch Philipp Wolter (15.) eine Flanke voraus, die gleich von drei TSG-Akteuren nicht verhindert werden konnte. "Das darf so nicht passieren", rügte TSG-Trainer Wilco Freund.

Das 2:0 resultierte dagegen aus einem Glücksschuss von Dominik Melcher (22.), der den Ball nicht optimal getroffen hatte, was ihn aber erst recht unberechenbar machte. "Das war einfach Pech", urteilte Freund. Nach dem Wechsel waren die Gäste drauf und dran, den Anschluss herzustellen, aber Danny Pankratz verfehlte aus kürzester Entfernung das leere Gehäuse (53.).

Was auf der einen Seite passieren musste, passierte im Gegenzug auf der anderen: Marcel Buchholz sorgte für die Entscheidung (54.). Trotzdem fand Wilco Freund die Leistung in Hälfte zwei insgesamt okay, "wenngleich man gesehen hat, dass uns die Qualität eines Fabian Timmermann oder eines Marcel Dörgeloh fehlte." Beide sind verletzt, ein klassischer Torjäger wird bei der TSG derzeit schmerzlich vermisst.

Als Wilco Freund eine halbe Stunde vor Mitternacht seine Haustür aufschloss, kam ihm die Besonderheit dieser Partie noch einmal in den Sinn: "Wir waren zu Beginn kaputter als gegen Ende. Die hektische Anfahrt steckte allen in den Knochen."

TSG: Ellerbrock – Schult, Wagner, Kastens, Marvin Bialucha, D. Dörgeloh, Öhlerking (46. Hoffmann), Budelmann, Michel, Corßen-Katenkamp (46. Böhm), Pankratz.