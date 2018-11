Der Kleinste springt am höchsten: Lucas Chwolka erzielte das 4:0 für den TuS Sudweyhe per Kopf. (Udo Meissner)

Den finalen Spieltag in der Fußball-Landesliga konnten die A-Junioren des TuS Sudweyhe entspannt angehen, schließlich war der zweite Tabellenplatz bereits in Stein gemeißelt. Doch selbst im Schongang veranstalteten die Spieler um Trainer Matthias Bolte ein kleines Schützenfest und besiegten den TuS Garbsen mit 5:0 (3:0).

„Wenn wir ernst gemacht hätten, wäre es zweistellig ausgegangen“, urteilte Bolte.

Wichtiger war es angesichts des bevorstehenden Bezirkspokalfinales gegen den klassentieferen TuS Sulingen aber, sich nicht zu verletzen und neue Taktiken auszuprobieren. Hier bewährte sich für Bolte der Einsatz von Kevin Rödel, der eine starke Partie ablieferte. „Er spielt nicht viel, ist aber immer im Training dabei“, lobte Bolte dessen Einstellung. Jetzt zeigte Rödel, dass er auch auf dem Platz mannschaftsdienlich ist – über seine rechte Seite ließ er nichts zu, ging konsequent in die Zweikämpfe, zeigte sein läuferisches Potenzial und belohnte seine Leistung mit dem Treffer zum 5:0 (57.). „Er hat seine Chance genutzt“, lobte der Coach. Vor dem Pokalfinale habe Rödel noch einmal auf sich aufmerksam gemacht.

Aber auch der Rest der Mannschaft stellte einmal mehr ihre Torgefahr und ihre kompakte Defensive unter Beweis. 67:22 Treffer in 20 Partien stehen für sich. Das haben die Sudweyher auch der Effizienz von Top-Torjäger Hannes Lüdeke zu verdanken, der insgesamt 16 Mal einnetzte.

Lüdeke war es auch, der nach einem Alleingang das 1:0 erzielte (11.) und nach Vorlage von Robin Verzagt (15 Tore) auf 3:0 erhöhte (41.). Das zwischenzeitliche 2:0 markierte Yannick Chwolka nach einem Eckball per Direktabnahme (32.). Für den vierten Treffer zeichnete Lucas Chwolka verantwortlich, er setzte einen Eckball von Marvin Zwiebler per Kopf in die Maschen (47.). „Der Kleinste springt am höchsten“, scherzte Matthias Bolte.

Den krönenden Abschluss und 5:0-Endstand besorgte dann besagter Kevin Rödel, nachdem Garbsens Schlussmann Yannick Poppe einen Schuss von Verzagt noch abgewehrt hatte.