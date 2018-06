Leichtathletik: John-David Reiß vom LC Hansa Stuhr startet bei Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sonntag folgt der Saison-Höhepunkt

Christiane Golenia

Stuhr. Während seine Freunde längst die Sommerferien genießen, absolviert John-David Reiß die letzten Trainingseinheiten vor seinem wichtigsten Wettkampf in dieser Saison. Am Sonntag startet das Leichtathletiktalent des LC Hansa Stuhr in Wesel bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend U16.