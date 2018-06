Die Frauen des Verbandsligisten SC Weyhe hatten am vergangenen Wochenende mehr Freizeit als erwartet. Denn eigentlich sollten sich sie auf den Geestemünder TV treffen, die Partie wurde jedoch abgesagt. „Der Trainer hatte mich am Freitagabend angerufen und mir erzählt, dass er sein Team aus dem Spielbetrieb abmelden werde“, berichtet SCW-Coach Rolf Schwenke. Grund: Der TV musste in der Sommerpause einige Verluste verkraften und hat es nicht geschafft, diese adäquat zu ersetzen. Die bisherigen Ergebnisse des GTV werden nun annulliert.