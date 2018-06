Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Straßensperre beim Silbersee-Triathlon

See

Stuhr. Nur noch zwei Tage, dann gehen beim Silbersee-Triathlon in Stuhr rund 800 Athleten an den Start. Um aber überhaupt rechtzeitig vor Ort zu sein, sollten Aktive wie Zuschauer manche Wege nicht einschlagen. Die Anfahrt zum See ist nur über die B322 / Obernheider Straße bis Kronsbrook möglich, während die Möglichkeit über Moordeich / Blockener Straße / Obernheider Straße wegen einer Komplettsperrung von 8 bis 17 Uhr wegfällt. Entsprechende Verzögerungen sollten eingeplant werden. Offen sind hingegen noch einige wenige Startplätze, wenngleich die Auslastung über die Olympische Distanz sowie beim Volks- und Sprinttriathlon bereits mehr als 95 Prozent beträgt. Allzu lange warten sollten Interessenten also nicht, zumal Nachmeldungen am Veranstaltungstag voraussichtlich nicht möglich sind.