Der TSV Barrien (weiße Trikots) könnte den Final-Hattrick perfekt machen, in den beiden vergangenen Jahren stand der Außenseiter jeweils im Endspiel der Syker Stadtmeisterschaft. Vor zwölf Monaten setzte es allerdings eine Niederlage, mit 2:0 schnappte sich damals der Kreisligist SV Heiligenfelde in der Olympiahalle den Titel. (Meissner)

Eine Neuauflage der Vorjahresfinals wird es bei der aktuellen Auflage am kommenden Sonntag, 27. Januar, bereits in der Vorrundengruppe A geben, wenn der Außenseiter nicht nur auf eben jenen SVH, sondern auch auf die Formationen der TSG Osterholz-Gödestorf und des TSV Ristedt trifft. Die Eröffnungspartie des Turniers wird in der Olympiahalle um 14 Uhr angepfiffen.

In der Nachbargruppe B dürfte es nicht minder interessant zugehen. Die Heiligenfelder Zweitvertretung bekommt es mit dem TuS Syke, TSV Okel und FC Gessel-Leerßen zu tun. Sowohl die Reserve des SVH als auch der stets zum Favoritenkreis zählende TuS haben bereits im Vorjahr ihr Können demonstriert, scheiterten aber jeweils im Halbfinale.

In der Vorrunde wird über eine Dauer von 1x12 Minuten gespielt, danach bleibt den Kickern 15 Minuten Zeit, um erfolgreich den Platz zu verlassen. Dem neuen Stadtmeister winkt zusätzlich zum Siegerpokal ein Preisgeld von 80 Euro, der Verlierer des Endspiels darf sich immerhin noch über 50 Euro für die Mannschaftskasse freuen. Das Erreichen des dritten Platzes wird mit 30 Euro belohnt.

Die Olympiahalle öffnet ihre Türen um 13.15 Uhr, der Eintritt beträgt zwei Euro (ermäßigt einen Euro).