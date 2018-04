Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die Ausgangslage von Badminton-Verbandsligist SC Weyhe vor seinem finalen Saisonspiel zu begreifen. Die Mannschaft wird definitiv Tabellensiebter und damit Vorletzter bleiben. Der Rückstand auf Platz sechs und der Vorsprung auf Rang acht beträgt jeweils drei Punkte und ist nicht mehr zu korrigieren. Ist die Partie am heutigen Sonnabend (15.30 Uhr) bei der BSG Arbergen/Mahndorf damit wertlos? „Nein“, entgegnet Weyhes Routinier Lothar Kattner, „wir wollen dort unbedingt punkten und uns erfolgreich aus der Saison verabschieden.“

Das allerdings wird schwer genug, weil die Gäste (wieder einmal) personell improvisieren müssen. Marc Kosten hatte nach seinem Achillessehnenriss wieder Fuß gefasst, ist nach eigenem Gefühl aber etwas zu zeitig eingestiegen. Er verzichtet deshalb auf die Partie bei der BSG – „eine reine Vorsichtsmaßnahme“, beruhigt Lothar Kattner. Heinz Boerst wiederum hütet grippegeschwächt das Bett, er dürfte nicht mehr rechtzeitig fit werden. Also muss nach einem Ersatz aus den eigenen Reihen gefahndet werden, eine Lösung werde sich aber – wenn überhaupt – erst kurfristig ergeben, so Lothar Kattner. Trotzdem wähnt er das eigene Team nicht chancenlos, schließlich seien die beiden Damen Anne Voß und Claudia Bekedorf für Punkte gut und könnte sich vielleicht noch im Mixed und in einem Herrendoppel etwas ergeben. So zumindest Kattners Rechnung.

Mittelfristig hofft er auf etwas ganz anderes: nämlich, dass der vorletzte Rang doch noch für den Klassenerhalt reicht. „Es kommt immer darauf an, welche Mannschaften von unten nachrücken und wie viele Teams von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen werden.“ Das jedoch werde sich erst im Laufe der kommenden Wochen, vielleicht sogar erst im Sommer, wenn die Spielpläne erstellt werden, herauskristallisieren. Der 48-Jährige bleibt zuversichtlich, sieht durchaus Möglichkeiten für ein Happy End. Und sei es mit Verzögerung.