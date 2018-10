Bassum. Die Ausgangslage ist folgende: Bei optimalem Verlauf des finalen Wettkampftages könnten die SSGi-Schützen noch das Ticket fürs Finalturnier um die Deutschen Meisterschaften ergattern. Dort waren sie in der Vergangenheit Stammgast, diesmal droht ein vorzeitiges Aus. 1848 muss derweil bangen, dass es nicht ganz dumm läuft. Der Klassenerhalt ist immer noch nicht zu 100 Prozent abgesichert, eine Abrutschen in die Relegation nach wie vor möglich. Die schlimmste aller denkbaren Varianten, nämlich innerhalb von zwei Jahren von der Erst- in die Drittklassigkeit durchgereicht zu werden, zerrt gewaltig an den Nerven. Es droht die Landesverbandsliga.

Doch mit diesem Thema will sich Trainer Jens Voß nicht ernsthaft beschäftigen. "Warum auch?", fragt er, "noch ist ja nichts passiert." Immerhin ist die Ausgangslage für sein Team nicht die schlechteste: Mit 6:6 Punkten sind die 1848er zurzeit Tabellenvierter, allerdings punktgleich mit dem Fünften PC Rendsburg und dem Sechsten GTV Bremerhaven-Seestadtteufel. Und um diesen sechsten Platz dreht es sich letztendlich. "Möglicherweise muss der Sechste auch noch in die Abstiegsrelegation", weiß Voß. Dass seine Bassumer den finalen Wettkampf am Sonntag (14.25 Uhr in Bad Rothenfelde) ausgerechnet gegen Gastgeber SSG Röwekamp bestreiten müssen, macht die Sache auch nicht gerade leichter. Röwekamp ist immerhin Tabellenführer und designierter Nordstaffelmeister und werde den Bassumern "garantiert nichts schenken", schätzt Voß.

Auf dem Papier haben Rendsburg (gegen den Vorletzten SV Uetze) und Bremerhaven (gegen das Schlusslicht Grohnde) die lösbareren Aufgaben, doch selbst dieser Umstand ist für Voß nicht der Rede wert. Schließlich haben es seine Akteure selbst in der Hand, eine schwierige Saison zu einem vernünftigen Ende zu führen. Denis Rother, Martina Schwenker, Peter Benne, Gerrit Behrmann und Stefan Böhm sind die fünf, die mit dieser Aufgabe betraut werden.

Die ersten vier sind bekannt, Stefan Böhm weniger. "Er schießt normalerweise in unserer dritten Mannschaft, zuletzt auch in der zweiten", klärt Jens Voß auf. Aber das habe keine Leistungs-, sondern ausschließlich familiäre Gründe. "Stefan will sonntags nicht so viel unterwegs sein", so Voß, der diesmal aber nicht auf die Dienste des 50-jährigen Routiniers verzichten möchte. Er bezeichnet Böhm als "ruhig und nervenstark" und damit prädestiniert für ein Duell mit Finalcharakter. Zumal drei andere Stammkräfte passen müssen: Nina Recker, die kürzlich Mutter geworden ist, Andreas Reindl (private Gründe) und Sabrina Dreyer, die gerade erst von einem Wettkampf in Österreich zurückkehrte, müssen sich aufs Daumendrücken beschränken.

SSGi hofft auf Platz vier

Ganz andere Ambitionen hegt die SSGi Bremen-Bassum in der 1. Bundesliga Nord. Das erklärte Saisonziel: Qualifikation für das DM-Finalturnier wackelt. Platz vier ist dafür vonnöten, noch sind die Gilde-Schützen jedoch Fünfter.

Aber: Am finalen Wettkampf-Wochenende treffen sie - welch glückliche Fügung des Schicksals - bereits am morgigen Sonnabend ab 18.30 Uhr auf den gastgebenden SV Kriftel. Mit einem Sieg würde Bassum an den Hessen vorbeiziehen und könnte Platz vier tags darauf (10 Uhr) mit einem Erfolg über den Vorletzten Braunschweiger SG zementieren. Michael Meinhard, der das Team gemeinsam mit Artur Gevorgjan betreut und trainiert, hält einen solchen Verlauf für absolut realistisch: "Wir müssen uns ganz sicher nicht verstecken vor den anderen", betont er. Er gehe fest von zwei Siegen aus. Das Problem dabei: Das Unternehmen "DM-Quali" muss ohne Olympiasiegerin Olena Kostevych durchgezogen werden, die Ukrainerin bleibt in ihrer Heimat.

"Alle anderen fahren aber mit", versichert Michael Meinhard. Von ihnen sollten Artur Gevorgjan, Mikhail Nestruejev und Albert Grieskamp, der in den vergangenen Monaten ein Muster an Beständigkeit war, nach Lage der Dinge gesetzt sein. Auch Antje Noeske, die einen alles in allem stabilen Eindruck hinterließ, scheint gute Karten auf einen Einsatz zu besitzen.

Bliebe noch ein freier Platz unter den ersten Fünf. Kandidaten sind Sascha Sandmann, Günter Hettig und Pierre Michel. Zuletzt fiel die Wahl auf Hettig, der allerdings bei seinem finalen Schuss Nerven zeigte. Diesmal dürfte die Entscheidung erst im allerletzten Moment fallen - genauso wie die über das letzte zu vergebene DM-Ticket.