Saison in der Korbball-Bundesliga biegt morgen in Moordeich auf die Zielgerade ein

Tag der ersten Entscheidungen

Christine Leska-Ottensmann

Stuhr-Moordeich. So langsam biegen die heimischen Korbball-Teams aus der Bundesliga Nord auf die Zielgerade ein. Zwei Drittel der Saison sind inzwischen vorbei, die Entscheidungen über die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft und über den Abstieg aus der höchsten Spielklasse werden in den kommenden Wochen fallen. Vielleicht steht bereits am morgigen Sonntag, nachdem der viertletzte Spieltag in der Halle Moordeich ausgetragen worden ist, eine Sache fest. Dabei geht es um die gastgebende TSG Seckenhausen-Fahrenhorst.