Vizetitel für das Brinkumer Tanz- und Ehepaar: Uwe und Cornelia Maskow, die für das Tanzsportzentrum Delmenhorst aktiv sind, landeten bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaft in der S-Klasse Senioren III (ab 55 Jahre) auf dem zweiten Platz. In Delmenhorst mussten sie sich lediglich Rainer und Astrid Quenzel, die ihren Titel verteidigten, geschlagen geben.

Insgesamt gingen 19 Paare an den Start. Uwe und Cornelia Maskow qualifizierten sich über die Vorrunde und zwei Zwischenrunden souverän für das Finale. Während dieser Durchgänge befand sich das Brinkumer Duo stets auf Augenhöhe mit dem späteren Siegerpaar. Zwar nahmen die Brinkumer den Vorjahressiegern in der Entscheidungsrunde einige Einser-Noten ab, doch am Ende reichte es dennoch nicht für die Meisterschaft.

Nach den intensiven Vorbereitungen während des zurückliegenden Sommers, zeigten sich die Maskows aber auch mit dem Vizetitel überaus zufrieden.