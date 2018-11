Chwolka hatte vor allem in den Spielen vom Sonntag einen guten Riecher. Sowohl den 3:0-Erfolg des Blumenthaler SV als auch den 3:1-Sieg des VfL 07 Bremen sagte er exakt voraus, während Schott jeweils nur in der Tendenz richtig lag. Dabei hatte am Vortag noch der Redakteur die Nase knapp vorn gehabt, nachdem er je einmal in der Tendenz und Differenz richtig gelegen hatte.