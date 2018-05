"In den ersten 40 Minuten hätten wir alles klar machen müssen. Das Chancenplus muss man anders ausspielen", monierte Bassums Bernd Helms, der Chefcoach Thomas Dinter in verantwortlicher Position vertrat. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber durch Treffer von Niklas Danker (11.) und Dennis Schwarz kurz vor der Pause bei einem Gegentor durch Kobilay Yalabik (13./Elfmeter) allerdings lediglich mit 2:1 – und der Chancenwucher sollte sich rächen. Zwar legte Mario Meyer zunächst das 3:1 für den TSV nach (52.), doch anschließend spielten plötzlich nur noch die Lahauser. "Das war dann Einbahnstraßenfußball in Richtung Bassumer Tor", schilderte JSG-Trainer Volker Radel. Folgerichtig egalisierten Tarek Azeldin (55.) und Hüsseyin Kiyak (67.) den Rückstand. "Zum Schluss waren wir dem Sieg ein bisschen näher, aber insgesamt ist das Unentschieden gerecht", urteilte Radel, dessen Mannschaft mit fünf Punkten weiterhin einen mehr als die Bassumer auf dem Konto hat.