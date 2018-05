BSG Stotel/SFL Bremerhaven - SC Weyhe 3:5. Lothar Kattner fühlte sich im Vorfeld dieser Partie gar nicht wohl. "Stotel ist für uns ein blödes Pflaster", bekannte der Mannschaftskapitän der Weyher. Den Grund lieferte er gleich mit: "Wir tun uns dort immer schwer, der Gegner und die Halle liegen uns einfach nicht." So weit, so schlecht. Doch das entscheidende "Aber" wollte Kattner nicht unerwähnt lassen. "Komischerweise sind wir dort am Ende trotzdem meistens erfolgreich." Genau das war diesmal wieder der Fall, obwohl die Voraussetzungen nicht die besten zu sein schienen.

So wurde Henning Cohrs, der vornehmlich für die SCW-Zweite aktiv ist, ins Team eingebaut, weil Kai Müscher verletzungsbedingt passen musste. Doch ausgerechnet der vermeintliche Ersatzmann avancierte zum Matchwinner. An der Seite von Lothar Kattner prägte Cohrs das zweite Herrendoppel so nachhaltig, dass es sein Kapitän kaum glauben wollte. Am Ende stand ein 21:9, 21:15-Erfolg. "Er hat gespielt, wie von einem anderen Stern", staunte Kattner, der sich verbal gar nicht mehr einkriegte: "Das war ein Traum, das habe ich so nicht erwartet von ihm, einfach super", jubelte er. Einmal derart gut aufgelegt, entschied Cohrs auch sein Einzel in zwei Sätzen für sich.

Und weil die Gäste zudem im Damendoppel mit Sabine Gutsmann/Kim Feldmann, im zweiten Herreneinzel mit Lothar Kattner und im Mixed mit Marc Kosten/Sabine Gutsmann erfolgreich blieben, stand am Ende der erste Sieg in dieser Weserligasaison fest. Top-Spieler Simon Wepner merkte man dagegen seine schwere Achillessehnenverletzung noch insofern an, als dass er in den entscheidenden Situationen ein wenig zu vorsichtig agierte.

TuS Varrel - OSC Bremerhaven 5:3, SG Aumund-Vegesack II - TuS Varrel 3:5. Beim klassentieferen Verbandsligisten TuS Varrel durfte man bereits vor den beiden Partien tief durchatmen. In buchstäblich letzter Minute konnte Spartenleiter Dieter Theilen bei der verzweifelten Suche nach einer Spielerin doch noch Vollzug melden. Uta Schultheisz verstärkt ab sofort den TuS. Und sie führte sich prima ein, gewann in Aumund ihr Einzel überaus deutlich (21:7, 21:8) und siegte zudem im Doppel an der Seite von Anja Lambert (21:16, 21:15). Ansonsten erwies sich Lars Bosselmann mal wieder als sichere Bank, der weder im Einzel noch im Doppel etwas anbrennen ließ. Auch der routinierte Sven Bergengrün ist und bleibt alternativlos.

Im Gegensatz zu Stefan Plaumann, der normalerweise für die eigene Zweite spielt, aber diesmal vier Ligen höher (!) gegen Bremerhaven eine super Figur abgab. Er gewann sein Einzel in zwei Sätzen und trug maßgeblich zum 5:3 bei. Ohne Erfolgserlebnis blieb dagegen Ersatzspieler Stefan Wojszczyk, während Ralf Kuder zumindest das Mixed gegen den OSC gewann.