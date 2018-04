Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Und wieder wartet ein ungewohnter Hallenboden

Landesliga Herren: Nur noch zwei Schritte müssen die Spieler des Barrier TC gehen, dann sind sie am Ziel ihrer Träume: Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga. Zuvor müssen sie jedoch erst einmal beim TV RW Rinteln bestehen. Der ist zwar nur Tabellenletzter und benötigt unbedingt einen Erfolg, um seine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Unterschätzen sollten die Barrier das Schlusslicht aber nicht. Schließlich wartet an der Spitzenposition Robert Hodel, immerhin die Nummer 128 der deutschen Rangliste. Außerdem darf man gespannt sein, ob Markus Brandt, die Nummer zwei der Rintelner, in dieser wichtigen Partie erstmals zum Einsatz kommen wird. Entscheidend wird auch sein, wie die Barrier mit dem Granulatboden in der Halle in Hessisch Oldendorf zurechtkommen. Zur Erinnerung: In ihren beiden bisherigen Auswärtspartien hatten die Barrier mit ungewohnten Hallenböden einige Mühe. (cle)