Eventuell könne auch die Anzahl der Landesligisten in Zukunft noch reduziert werden, sagte Schoof. Die 16 Oberligisten sollen pro Altersklasse in zwei Vorrundenstaffeln nach regionalem Zuschnitt je vier Teilnehmer für eine Meister- und eine Hauptrunde ausspielen. Die Mannschaften, die in der Meisterrunde die Plätze eins bis fünf belegen, dürfen auch in der kommenden Spielzeit in der Oberliga antreten. Der Sechste und Siebte kämpfen mit dem Ersten und Zweiten der Hauptrunde bei einem Qualifikationsturnier um zwei weitere Oberligaplätze. Alle weiteren Teams – bis auf den Siebten und Achten der Hauptrunde – sind für die Landesliga gesetzt und müssen erneut in der Oberliga-Qualifikation antreten.

"Wir erhoffen uns, dass das sportliche Niveau durch die Veränderungen steigt und die leistungsbezogen arbeitenden Vereine gefördert werden", sagte Schoof. Die Umstellungen haben zudem zwei Nebeneffekte: Zum einen wird die Qualifikation verschlankt, zum anderen ist der Spielbetrieb auf Regionsebene vorerst gesichert, weil künftig mehr Mannschaften in den Regionen spielen werden.

In der C-Jugend verändert sich lediglich die Anzahl der Landesligen: Aus fünf Spielklassen nach regionalem Zuschnitt werden vier Ligen, die jeweils ein größeres Gebiet abdecken. Die Meisterschaftsendrunde in der C-Jugend, in der die ersten beiden Teams jeder Staffel starten, wird zur erneuten Sichtung für die Auswahlmannschaften genutzt.

Eine Informationsveranstaltung für Vereinsvertreter zum veränderten Jugendspielbetrieb bietet der HVN am kommenden Sonnabend, 24. November, während seiner Jugendausschuss-Sitzung in Altwarmbüchen bei Hannover an. Anmeldungen nimmt die HVN-Geschäftsstelle unter 05 11/98 99 50 entgegen.