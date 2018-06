Dabei kam es den Gastgebern zugute, dass die Gäste keine spielfähigen Doppel mehr stellen konnten, somit wanderten diese beiden Punkte schon mal kampflos auf das Konto des BTC. Erik Trümpler, der eigens für einen Einsatz im Doppel eingeplant war, durfte deshalb nicht mehr zum Schläger greifen: „Schade, ich hätte gerne gespielt, denn ich denke, dass wir die Punkte auch auf sportlichem Wege geholt hätten.“

Ihm blieb also nichts anderes übrig, als die Einzelpartien seiner Mitspieler zu verfolgen. Drei Matches verliefen mehr oder weniger relativ glatt. Stefan Schubert fand kaum einmal zu seinem gewohnten Spiel und musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. An Position drei spielend stellte Bendix Schröder seine gute Form einmal mehr unter Beweis. Das Talent schlug seinen um zwei Leistungsklassen besser eingestuften Gegner deutlich mit 6:1 und 6:1. Auch Julian Osmers ließ keine Zweifel an seinem Sieg aufkommen und gewann ebenfalls in zwei Sätzen. So kam schließlich dem Einzel von Niklas Schröder entscheidende Bedeutung zu. Den ersten Satz musste Schröder noch mit 4:6 abgeben. Dann kam er aber immer besser in den Rhythmus und schaffte den Satzausgleich. Im Matchtiebreak des dritten Durchgangs bewies er Nervenstärke und siegte mit 10:7. „Das war schon stark von Niklas. Wenn man bedenkt, dass er kaum trainiert, da seine Priorität auf dem Fußball liegt, ist seine Leistung umso beeindruckender“, lobte Erik Trümpler.

Barrier TC III – TV Ost Bremen 5:1 Stefan Schubert – Tim Lennart Brockers 3:6, 2:6; Niklas Schröder – Fabian Humpich 4:6, 6:2, 10:7; Bendix Schröder – Jannis Sachmerda 6:1, 6:1; Julian Osmers – Daniel von Reichenbach 6:2, 6:3; Schubert/Trümpler – Brockers/Humpich kampflos 6:0, 6:0; B. Schröder/Osmers – Sachmerda/von Reichenbach kampflos 6:0, 6:0 FK