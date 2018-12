Der Start in die Partie war dennoch verheißungsvoll, mit Erfolgen von Andreas Lehmkuhl/Karl-Heinz Franz und Gunnar Wendt/Torsten Meyer. Der Vorsprung konnte dank eines Sieges im oberen Paarkreuz von Andreas Helms gegen Bernd Heyne sogar gehalten werden.

Im mittleren Paarkreuz folgte dann jedoch der erste Knacks im Spiel. Gunnar Wendt verlor deutlich in drei Durchgängen gegen Artur Rode, und auch Karl-Heinz Franz bezog zumindest im fünften Satz mit 2:11 gegen Carsten Kühlcke eine deutliche Packung. Im unteren Paarkreuz vermochten Christian Lehmkuhl und Torsten Meyer das Blatt ebenfalls nicht zu wenden. Ersterer unterlag gegen Holger Kruse deutlich in drei Sätzen, lediglich Torsten Meyer hatte keinerlei Probleme mit dem gegnerischen Ersatzspieler Klaus Rehkopf und setzte sich durch.

In der zweiten Einzelrunde gab es erneut nur partielle Erfolge für die Bassumer, die in der Summe aber nicht reichten. Andreas Lehmkuhl im oberen Paarkreuz, Gunnar Wendt in der Mitte und Christian Lehm-kuhl im mittleren Paarkreuz holten drei weitere Punkte – mehr aber auch nicht.

Das Schlussdoppel Andreas Lehmkuhl/Karl-Heinz Franz unterlag in vier Sätzen gegen Michael Koppetsch/Holger Kruse, und somit war es Karl-Heinz Franz, der als einziger Spieler im Einzel ohne Triumph blieb.