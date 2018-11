„Das war überragend“, schwärmte Arambasic vom Auftritt seiner Spieler. Schließlich hätten den Brinkumern mit Jannik Bender, Lars Tyca, Marcel Brendel, Hendrick Stannius sowie den externen Mitspielern Arthur Degtjarenko und Adrian Felis sechs „Futsal-Experten“ gefehlt. „Ich dachte, wir werden Letzter oder Vorletzter“, gestand Arambasic. Dass sein Team die Gruppenphase (mit nur einem Punkt) überhaupt überstand, lag an nur einem Treffer, den die Brinkumer mehr als der BFC Braunschweig erzielt hatten. Im Halbfinale ließ Marcel Dörgeloh gegen den dreifachen Norddeutschen Meister Hamburg Panthers Hoffnungen auf das Finale aufkommen. „Die Stimmung war klasse“, freute sich Arambasic über die Atmosphäre in der Halle, nachdem Dörgeloh die Brinkumer in Führung geschossen hatte. Torhüter Jens Klusmeyer hielt sein Team mit starken Paraden lange im Spiel, sieben Minuten vor Schluss glichen die Hamburger jedoch aus. Als dann vier Minuten später der 2:1-Treffer für die Panthers fiel, waren die Hoffnungen jedoch begraben.

„Das war ein tolles Spiel“, meinte Arambasic, der nichtsdestotrotz von einem verdienten Sieg für die Hansestädter sprach.