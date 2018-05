Heiligenrode mit souveränem 9:2

Viel besser als Abstiegskampf

FRITZ EHLERS

Heiligenrode. Dank einer souveränen Teamleistung haben die Tischtennis-Herren des TSV Heiligenrode mit einem klaren 9:2-Heimerfolg über den TuS Gümmer den ersten doppelten Punktgewinn in der Landesliga Hannover gefeiert. Zum Auftakt hatte es ein 8:8 gegen den Badenstedter SC gegeben. So äußerte sich denn auch ein zufriedener Kapitän Christian Dörner: "Das Team hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Hätten wir Gümmer nicht bezwungen, wäre für uns der Abstiegskampf bereits jetzt vorprogrammiert gewesen. Mit dieser Leistung jedoch sehen wir uns eher im oberen Tabellenmittelfeld", sagte er.