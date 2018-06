Der dritte Sieg im fünften Spiel war allerdings teuer erkauft, da die Lila-Hemden mit Daniel Freund und Simon Röper zwei verletzte Spieler zu verzeichnen hatten. Letzteren traf es wohl schlimmer. „Es ist irgendwas mit den Bändern am Knöchel. Was genau es ist, kann ich noch nicht sagen“, erklärte Vilsens Betreuer Norbert Schmusch. Seinem Eindruck nach zu urteilen, „steht es aber nicht besonders gut um ihn“. Daniel Freund dagegen erlitt „nur“ eine Platzwunde am Kopf, nachdem er gegen die Bande gestoßen worden war. Am Erfolg selbst gab es nicht viel zu rütteln. Die ersten Aktionen durfte noch der Gastgeber für sich verbuchen, der erste Angriff der Vilser führte jedoch schon zum ersten Tor. Eine Flanke von Kai Schiffbach drückte Florian Wacker per Kopf in die Maschen (5.). „Danach waren wir wach“, freute sich Norbert Schmusch über die gewonnene Oberhand, wenngleich die Gäste aus ihrem spielerischen Übergewicht zunächst kein weiteres Kapital schlugen. Daniel Freund (28.), Justus Wicke (29.) sowie Moritz Warnke (39.) hätten die Vilser höher in Führung bringen können.

Das Warten lohnte sich indes, waren die nächsten Tore doch schön anzusehen. Christian Mewes setzte sich auf dem Flügel durch, passte in den Rücken der Abwehr, von wo aus Arman Orzjan ins lange Toreck traf (51.). Eben noch Vollstrecker entpuppte sich Orzjan als Vorlagengeber. Seine Flanke verwertete Marcel Schröder nicht minder sehenswert per Flugkopfball (56.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Niklas Schröder (73.). „Die Tore waren schön herausgespielt“, so Schmusch, der aber nicht verheimlichte, dass sich die Gäste glücklich schätzen durften, vor dem 0:2 nicht einen Elfmeter gegen sich bekommen zu haben. Justus Wicke traf sowohl Ball als auch Gegner.