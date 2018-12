Ausgeschieden sind dagegen die JSG Stuhr sowie die JSG Mörsen.

JSG Bruchhausen-Vilsen - BW Hemmendorf/Salzhemmendorf 7:0 (4:0). Mann des Spiels war ohne Frage der Vilser Angreifer Sufi Kalantar, der gleich fünfmal ins Schwarze traf. „Was der Junge heute gespielt hat…“, war Patrick Tolle voll des Lobes über seine einzige Sturmspitze. Schon nach vier Minuten war Kalantar per Abstauber erfolgreich. Bis zum Seitenwechsel fügte der Stürmer noch drei weitere Treffer hinzu (17./18./34.). Und auch der erste Schütze nach dem Wiederanpfiff hieß Kalantar, dieses Mal traf er aus zwölf Metern flach ins Eck (61.). Nach Freistoß von Fabio Meyer und Kopfballverlängerung von Malte Löffler köpfte Jonas Enkelmann aus vier Metern ein (77.). Ein sehenswertes Solo schloss Löffler zum Endstand ab (79.). „Wir haben bis zum Schluss voll durchgezogen“, freute sich Tolle.

JSG Mörsen - VfR Germania Ochtersum 1:2 (0:1). „Ochtersum war die erwartet starke Mannschaft“, sah Mörsens Coach Ingo Bors ein Duell auf Augenhöhe. Die Führung der Gastelf besorgte nach einer Viertelstunde Erik Röbbeler, der drei Gegner aussteigen ließ und ins lange Eck einschoss. „Wir kamen in der ersten Halbzeit immer den berühmten Schritt zu spät“, musste Bors beobachten. Nach der Pause wurde es besser. Noah Luckas Versuch aus 20 Metern konnte VfR-Torhüter Johannes Rössig nicht festhalten, Phil Brunkhorst schoss im zweiten Anlauf den Keeper an (60.). In der Schlussminute traf Lennart Bors nach Freistoß von Christoph Harms und Kopfballverlängerung von Kai-Simon Wessels noch zum Ausgleich. Doch Lukas Schaper machte den Sieg der Gäste in der Nachspielzeit perfekt (90.+1).

FC Stern Misburg - JSG Stuhr 5:2 (2:0). Christian Gimmel und Simon Schrewe sorgten bereits in der ersten Halbzeit für ein beruhigendes Polster der Misburger (32., 43.). Allerdings hätten die Stuhrer durch Lukas Feindt zuvor auch in Führung gehen können. Jonas Milkau erzielte dann das 3:0 (52.). Nach gescheitertem ersten Kopfballversuch traf Yale-Lucca Glöckner zum Anschluss (57.). „Danach sind wir besser in Schwung gekommen“, sagte JSG-Coach Dennis Thies. Doch Gimmel stellte den alten Abstand wieder her (65.). Tobias Keunecke konnte zwar erneut verkürzen (70.), aber der Gastgeber traf durch Schrewe noch ein weiteres Mal (89.).