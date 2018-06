Obwohl die Barrier im Vergleich zum ersten Spieltag bei TV Sparta 87 Nordhorn (0:9) mit einer wesentlich stärken Truppe antreten können, befinden sie sich in der Rolle des Außenseiters. "Die Hildesheimer haben Aufstiegsambitionen. Selbst der Spieler an Position acht ist eine Riesengranate", weiß BTC-Kapitän Florian Hartje. An den ersten sieben Rängen stehen Akteure aus drei verschiedenen Nationen. Die kamen am ersten Spieltag zwar nicht zum Einsatz, dennoch gewannen die Hildesheimer mit 9:0 beim TC VfL Osnabrück. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre demnach eine Überraschung.

Ab 14 Uhr schlagen drei weitere Barrier Mannschaften auf. Die Zweitvertretung empfängt zum Saisonauftakt der Verbandsliga den TV von 1927. Die dritten Herren dürfen sich in der Parallelstaffel mit dem TC VfL Osnabrück II messen. Hier wird Christian Sokolowski sein Debüt für den BTC geben. Auch die Barrier Damen stehen in der Verbandsliga vor dem Saisonstart. Sie duellieren sich ab 14 Uhr mit dem TC BW Papenburg, der an den Spitzenpositionen sehr gut besetzt ist.

Bereits am heutigen Sonnabend (11 Uhr) treffen die Damen 50 auf eigener Anlage auf den TC GW Nikolassee. Bei einem weiteren Sieg hätten die Barrierinnen den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord-Ost bereits sicher.

Aber nicht nur in Barrien wird am Wochenende fleißig Tennis gespielt, auch die Herren des Landesligisten FTSV Jahn Brinkum sind erstmals im Einsatz. Sie müssen zum DSV 1878 Hannover reisen (heute, 14 Uhr), auf dessen Meldeliste acht ausländische Spieler auftauchen.