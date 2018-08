Weyhes B-Junioren spielen daheim 1:1

Wenigstens ein Punkt

Malte Bürger

Weyhe. Die Negativserie des SC Weyhe ist vorerst gestoppt. In der Fußball-Regionalliga Nord erkämpften sich die B-Junioren von Trainer Horst Braakmann auf eigenem Platz ein 1:1 (0:1) gegen den SV Nettelnburg-Allermöhe, bleiben aber weiterhin am Ende des Tableaus. Obendrein war die aktuelle Partie – mal wieder – mit allerlei Strapazen für die Weyher Nerven verbunden. So dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Felix Kattau die Heimmannschaft mit seinem Treffer erlöste.