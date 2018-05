Über die Gesamtsumme von mehr als 150000 Euro freuten sich (v. l.): Günter Nobis, Wilhelm Köster, Wilhelm Haupt und Heinz Logemann, Dieter Kopzog , Andy Dreyer, Hermann Helms, Gerhard Mey, Hans Kettler, Volker Wall, Kurt Wilhelm, Klaus-Dieter Adam sowie KSB-Geschäftsführer Werner Eilers und Peter Schnabel, der KSB-Vorsitzende. (Schmidt-grabia)

"Eigentlich könnten wir die Unterlagen einfach so per Post versenden. Mit dieser Einladung möchten wir jedoch unterstreichen, wie wichtig diese Baumaßnahmen für alle sind. Denn damit betreibt ihr nicht nur aktiv Sportförderung für eure Vereine, sondern auch Wirtschaftsförderung der heimischen Handwerker und Firmen", betonte der KSB-Vorsitzende Peter Schnabel.

Mit einer Gesamtsumme von 841500 Euro planen im KSB Diepholz im laufenden Jahr neun Vereine Bautätigkeiten, zu denen vom Landessportbund Zuschüsse in Höhe von 150000 Euro (pro Maßnahme 17,8 Prozent) bewilligt wurden. Dafür mussten die Vereinsvertreter allerdings auch viele Vorleistungen erbringen, nicht zuletzt die Qualifix-Schulung.

Die zu erwartende Bautätigkeit im Sport des Landkreises umfasst einen Kunstrasenplatz in Sulingen, ein weiterer Sportplatz in Mörsen-Scharrendorf, die energetische Sanierung des Sportlerheims in Barrien, inklusive Errichtung von Behinderten-Parkplätzen, die Erstellung eines Gerätehauses in Heiligenfelde sowie die Grundsanierung und Erweiterung des Vereinsheims in Osterholz-Gödestorf.

Darüber hinaus plant die SG Diepholz eine Renovierung seiner Tennisplätze im Müntepark, während die Wassersportler vom SV Wiking 20 Meter der vereinseigenen Steganlage austauschen möchten. In Scharringhausen wiederum wird das Flutlicht erneuert und ein Betreuerhäuschen gebaut. Für den Einbau eines Pistolenstandes und einer Entlüftungsanlage in der Schützenhalle erhält der Schützenverein Syke ebenfalls Fördermittel.

Offenbar war die geleistete Vorarbeit von Werner Eilers und Wilhelm Haupt in der Geschäftsstelle des KSB derart umfassend, dass aus der Versammlung keine Fragen mehr gestellt wurden. Dennoch stehen beide für etwaige Rückfragen selbstverständlich zur Verfügung.