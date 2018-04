Gegen die Borgfelder brauchten die Grün-Weißen allerdings eine ganze Weile, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Zwar brachte Ferdi Azemlahaj seine Farben mit 2:0 in Führung (3./26.), doch noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Ali Achour für die Gäste (32.). "Da haben wir nicht aufgepasst", kritisierte Lindenborn das Defensivverhalten seiner Schützlinge in dieser Szene. Nach dem Seitenwechsel baute Aaron Jacob Gallinger den Vorsprung aber schnell wieder aus (39./53.). Niklas Hunings 2:4 (58.) beantwortete Nikolas Piel mit dem letzten Treffer des Tages (62.). Damit stand der zehnte Sieg im elften Spiel fest. Bis dato haben die Weyher nur gegen Tabellenführer Werder Bremen II als Verlierer den Platz verlassen. (see)