Zumindest erfolgreich

Im Fußball zählen ja letztlich nur die Punkte. Auf diesem Fakt basierte auch die Haupterkenntnis, die René Hinrichs aus dem 1:0 (0:0) seines TV Stuhr über die SG Gehrden/Leveste in der C-Junioren-Bezirksliga zog. "Zumindest haben wir gewonnen. Vom Ergebnis her sah das gut aus", resümierte der Coach nach dem fünften Saisonsieg seiner Mannschaft. Im Unterton schwang allerdings mit, dass ihm die Art und Weise des Erfolges nicht hundertprozentig zufrieden stellte. "Meine Erwartungen waren schon etwas höher, im Großen und Ganzen ist das 1:0 zu wenig. Vielleicht muss man aber auch mal etwas kleinere Brötchen backen." Die buk sein Team bereits im Duell mit dem Tabellensiebten. Lediglich Dennis Klumker traf mit einem Schuss aus 20 Metern ins Schwarze (45.) und sorgte damit für die Entscheidung. Zuvor hatte Nicklas Wissemann gleich zwei gute Möglichkeiten vergeben (2./7.). "Da hatte es aber noch nicht sollen sein. Danach haben wir das Fußballspielen eingestellt", monierte Hinrichs. Erst Klumker setzte es wieder fort – wobei es bezeichnend für die Partie war, dass sein Treffer aus einer Ecke resultierte. "Uns fehlt momentan die Kontinuität, dass wir in jedem Spiel das Gleiche abrufen", konstatierte Hinrichs, der gegen Tabellenführer TuS Sulingen auf Besserung hofft. (see)