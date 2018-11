Für die Fußball-C-Junioren ist die Saison in der Bezirksliga Hannover zu Ende gegangen. Mit der JSG Sudweyhe/Lahausen und dem TSV Bassum haben zwei der drei Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet den Klassenerhalt geschafft. Der JSG Stuhr/Seckenhausen gelang das zwar nicht, die Mannschaft zeigte trotzdem zum Abschluss noch einmal eine gute Leistung.

JSG Sudweyhe/Weyhe-Lahausen - SV BE Steimbke 5:0 (n. an.). Schon am Freitag erfuhren die Sudweyher davon, dass die Steimbker nicht antreten würden. „Sie hatten lediglich fünf C-Jugend-Spieler und wollten nicht mit der D-Jugend auflaufen“, erklärte Trainer Fabian Pagels. „Wir hätten gerne gegen Steimbke gespielt, dann eben bald in der B-Jugend“, blickte er bereits in die Zukunft.

JSG Stuhr/Seckenhausen - JSG Marklohe 0:1 (0:1). Der Abstieg war zwar schon vorher besiegelt, ihre Köpfe ließen die Stuhrer deshalb aber nicht hängen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, fand Torben Budelmann. Mit einer unglücklichen Aktion besiegelten die Gastgeber dann aber doch ihr Schicksal: Torhüter Malte Hensel klärte den Ball außerhalb des Sechzehners, schoss dabei aber seinen Mitspieler an. Der Ball landete daraufhin vor den Füßen von Jan Thieleke, der nur noch das leere Tor treffen musste (23.). Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:1. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, darauf kann man aufbauen“, lobte Budelmann. „Die Spieler haben gute Ansätze gezeigt.“

TSV Bassum - SC Rinteln 4:2 (3:1). „Ein Sieg zum Abschluss gehört sich“, scherzte Bassums Trainer Thomas Dinter nach einer Partie, die ihn selbst überrascht hatte. „Wir haben richtig gut gespielt, ich bin total zufrieden“, freute er sich. Danach sah es aber zunächst nicht aus, die Gäste gingen nach einem Eckballtor durch Kamil Staszak in Führung (5.). Davon ließen sich die Bassumer aber nicht beeindrucken. Linus Brunner (17./27.) und Tjark Staar (27.) trafen bis zum Pausenpfiff drei Mal. Durch erneute schwache erste Minuten nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste noch einmal auf 2:3 heran (40.), Lasse Gröger markierte nach einem Querpass von Torben Buchholz aber das 4:2. „Die Jungs und Mädels haben in dem Jahr eine tolle Entwicklung genommen“, freute sich Dinter nicht nur über diesen Einzelerfolg.