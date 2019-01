Das Lachen ist ihm vergangen: Walter Brinkmann ist nicht mehr Trainer des SC Twistringen. (Jonas Kako)

Twistringen. In der vergangenen Woche hatte Walter Brinkmann verkündet, den Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen nach einer Saison bei den Blaumeisen im kommenden Sommer in Richtung des TuS Sulingen zu verlassen. Jetzt endet die Amtszeit des Trainers bei den Blaumeisen jedoch sofort: Wie der SCT am Freitag bestätigte, gehen der Verein und der Coach getrennte Wege. Thomas Thiede, der das Team mit Brinkmann betreut hatte, sowie Torwarttrainer Jens Lange und Betreuer und Teammanager Michael Schultalbers werden den SCT auf die Rückserie vorbereiten. Im Sommer soll dann ein neuer Trainer übernehmen.

Am Donnerstagabend fiel der Entschluss, nicht mit Brinkmann in die Restrunde zu gehen, die für die Twistringer am 16. März mit dem Heimspiel gegen den TSV Mühlenfeld beginnt. Mannschaft, Mannschaftsrat und Vorstand seien zum Ergebnis gekommen, die Arbeit nicht erfolgreich weiterführen zu können, erklärte Stefan Funke, Fußball-Abteilungsleiter der Twistringer, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Deshalb haben wir beschlossen, das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden.“

Brinkmanns in der vergangenen Woche geäußerter Wechselwunsch habe den Verein überrascht, daraus machte Funke keinen Hehl. „Wir mussten das erst einmal ein paar Tage verdauen und haben uns dann eine Woche Zeit gelassen“, sagte er mit Blick auf den Zeitpunkt der Entscheidung. Unter Brinkmann hatte der SCT im Sommer einen Umbruch vollzogen und zahlreiche junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Herrenmannschaft integriert. Spieler wie Phil Brunkhorst, Lennart Bors und Maurice Künning entwickelten sich innerhalb weniger Monate zu Leistungsträgern. In den ersten 19 Spielen führte Brinkmann die Mannschaft trotz einer zwischenzeitlichen Schwächephase ins gesicherte Bezirksliga-Mittelfeld. Deshalb sprach Funke mit Blick auf das vergangene Halbjahr von einer sehr intensiven, aber auch erfolgreichen Zeit. „Dafür sind wir Walter sehr dankbar“, betonte der Abteilungsleiter, der den Coach seit Jahrzehnten kennt.

Die Twistringer stehen nach dem Brinkmann-Aus nicht ohne Übungsleiter da. Thomas Thiede, zuletzt Brinkmanns Partner auf der Trainerbank, wird das Zepter übernehmen. Ihm zur Seite stehen Torwarttrainer Jens Lange und Michael Schultalbers, der als Betreuer und Teammanager ebenfalls nah dran ist am Team. „Alle drei kennen die Mannschaft seit Jahren. Sie werden die Arbeit bis in den Sommer hinein fortführen. Für die neue Saison suchen wir weiterhin einen neuen Trainer und werden uns, wie in der letzten Woche angekündigt, intern und extern nach Lösungen umsehen“, verdeutlichte Funke. Auch am Weg, weiter auf die Talente zu setzen, werde sich nichts ändern.

Walter Brinkmann äußerte sich auf Nachfrage nicht tiefergehend zum abrupten Ende seiner Amtszeit. Nur so viel: Er sei der Auffassung, dass die gesamte Geschichte von sehr starken Emotionen geprägt und er deshalb gut beraten sei, sich nicht näher zu äußern.