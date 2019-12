So kennen sie Oliver Meyer in Bassum: jubelnd, so wie hier nach einem Tor gegen Estorf im Mai 2018. (Marvin Ibo Güngör)

Bassum. Seine Mitspieler versuchten alles, um ihm diesen einen Treffer aufzulegen. Schließlich wussten sie: Es würde Oliver Meyers letzter im Trikot des TSV Bassum sein. Denn Meyer, ein Gesicht der Bezirksliga-Fußballer der Lindenstädter, hatte bei den Stadthallenmeisterschaften seinen letzten Auftritt als Bassumer. Beruflich liegt sein Lebensmittelpunkt nun in Hamburg – und auch sportlich wird das in Zukunft so sein. Es ist der Abschied einer Identifikationsfigur.

Dass Meyer, den 30-jährigen Stürmer, nicht nur seine Mitspieler vermissen werden, zeigte der Kick unter dem Dach eindrucksvoll. Meyer hat sich in die Herzen der Zuschauer gespielt. Bei jedem Ballkontakt schallte ein langgezogenes „Oliiii!“ durch die Halle. Diese Anfeuerung half zumindest im letzten Spiel nichts. Meyer blieb torlos. Mit dem Titel als Stadthallenmeister verabschiedete sich der Angreifer trotzdem – und darüber hinaus auch als Torschützenkönig des Turniers und Besitzer eines gerahmten Trikots mit seiner Nummer neun und den Unterschriften seiner Teamkollegen. Eine schöne Geste, die Meyer zu schätzen wusste. Auch wenn er die Unterschriften nicht gebraucht hätte: „Ich werde sowieso niemanden vergessen“, wusste er.

Fußball liegt Meyer am Herzen, seit er im Alter von vier Jahren mit dem Sport begann. Ein riesiger Abschnitt seines Lebens ende nun, meint der 30-Jährige, der privat so unaufgeregt ist, wie ihn viele Zuschauer vor dem Tor kennen. Seine Treffer waren eine Konstante in den vergangenen Bassumer Fußballjahren. Meyer nahm sich auf der Sportanlage außerdem stets Zeit für einen kurzen Plausch mit den Zuschauern. „Ich kenne fast alle, die sich unsere Spiele anschauen. Es ist ein schönes Gefühl, Teil von einem Verein zu sein, der so groß und so gut organisiert ist“, hat Meyer den Blick auf das große Ganze nie verloren. Deshalb war er auch bei den Stammgästen auf der Sportanlage sehr beliebt. „Wenn man sein ganzes Leben lang da gespielt hat, dann wächst einem das ans Herz“, weiß Meyer.

Das ganze Leben – das passt beim Stürmer zumindest fast. Ein Jahr lang war er beim Brinkumer SV am Ball, ein halbes noch beim SV Heiligenfelde. Ansonsten gab es immer nur den TSV Bassum für ihn. Er erlebte mit den Lindenstädtern einen Kreispokalsieg und zwei Aufstiege in die Bezirksliga. „Das sind die Jahre, die man nicht mehr vergisst“, weiß er. Als der TSV abstieg, spielte Meyer gemeinsam mit Tobias Cordes am Brinkumer Brunnenweg. „Da hat es mir sehr gut gefallen, es war ein positives Jahr für mich. Wir haben am Ende die Relegation zur Regionalliga gespielt. Es hat nicht gereicht, aber es war eine tolle Erfahrung.“ Meyer, der sowohl die dreckigen Treffer als auch die Traumtore beherrscht (hier sei nur an den Volleyschuss zum 1:0 gegen den SC Twistringen im Mai 2017 erinnert), musste allerdings erkennen, dass Brinkum auf Dauer nicht die richtige Adresse für ihn war. Drei- bis viermal Training pro Woche und ein Spiel dazu – das war neben Masterstudium und Arbeit nicht drin. „Da habe ich für mich gemerkt, dass das nicht das ist, was ich unbedingt möchte.“ Dankbar für das Jahr am Brunnenweg sei er dennoch, schließlich habe er tolle Menschen kennengelernt: Jannik Bender, heute Kapitän des BSV, zum Beispiel, aber auch den damaligen Manager Frank Kunzendorf.

Attraktiver als die Bremen-Liga empfand Meyer die Bezirksliga, in der er in Bassum spielen konnte. Im Jahr 2007 rückte er von der Jugend in den Herrenbereich auf. „Frank Fischer hat uns jungen Spielern damals quasi eine Wildcard ausgestellt“, erinnert er sich. Von Fischers Faible für Talente profitierte auch er. Die Bezirksliga war fortan meist das Revier, in dem Meyer auf Torejagd ging. „Die Duelle gegen Heiligenfelde, Sudweyhe oder Twistringen, gegen Mannschaften aus dem Umland, waren immer toll.“ Und der Stürmer versüßte sie den Bassumern allzu oft mit seinen Toren, selbst wenn er zuletzt nicht mehr so häufig zum Zuge kam. In dieser Saison spielte er zwar 13-mal für die Lindenstädter, war allerdings meist Joker, was knapp 500 Einsatzminuten belegen. Vier Treffer erzielte er trotzdem. Auf Meyer war stets Verlass.

Dabei war er beruflich stark eingespannt, zuletzt in Bremen, wo er als Bauleiter viel Verantwortung trug und über die Region hinaus unterwegs war. Trotzdem habe er die Fahrten von der Hansestadt aus, in der er auch wohnte, nach Bassum zum Training durch den Feierabendverkehr immer gern auf sich genommen. Der TSV, seine Mitspieler um seine Freunde wie Jannik Hahnel und Mathis Hoffmann sowie der Fußball waren ihm das wert. „Ich brauche das auch, um den Kopf frei zu kriegen“, ergänzt Meyer. Wenn die Zeit für das Training fehlte, setzte er sich ohne zu murren auf die Bank. „Ich bin der Letzte, der dann fordert, dass ich immer spielen muss“, zeigte er sich als Teamplayer. „Wir haben jetzt viele gute Jungs“, sieht er den TSV gut aufgestellt.

Das macht Meyer den Schritt, einen Schlussstrich unter seine Zeit beim TSV zu ziehen, vielleicht etwas leichter. Die Kündigung einzureichen habe ihm dennoch weh getan. In Hamburg, wo er mit seiner Freundin Leonie noch eine größere Wohnung sucht und wo er eine Stelle als Bauingenieur gefunden hat, wolle er aber so schnell wie möglich Fuß fassen: „Und da ist Fußball einfach das Beste, was man machen kann.“ Kaum jemand weiß das so gut wie Meyer. Wenn es der Spielplan dann mal zulasse, werde er auf jeden Fall in Bassum vorbeischauen. Wer den 30-Jährigen kennt, der weiß: Das sind mehr als Worthülsen. Dafür bedeutet ihm sein Heimatverein zu viel.