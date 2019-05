Arne Janßen (vorn) und Henrik Schmidt hoffen noch auf Platz eins. (Mentrup)

„Die Hoffnung“, sagt Arne Janßen, „stirbt zuletzt.“ Auch wenn die Chancen klein sind, hat der Coach des Fußball-Kreisligisten TuS Sudweyhe II die Meisterschaft noch nicht ganz abgeschrieben. Mit einem Sieg über den TSV Ristedt (Anstoß: Sonntag, 13 Uhr) können die Grün-Weißen zumindest den Teil erfüllen, den sie selbst beeinflussen können. Dann brauchen sie allerdings danach Schützenhilfe des FC Sulingen II, der dem Spitzenreiter TuS Wagenfeld mindestens ein Remis abtrotzen muss.

Für Janßen und seinen Trainerpartner Henrik Schmidt wird es die letzte Partie an der Seitenlinie der Sudweyher sein. „Das wird mit Sicherheit emotional“, glaubt Janßen, der natürlich auf einen Sieg gegen das Schlusslicht hofft. „Wir müssen die richtige Einstellung finden“, weiß er. An dem 2:2 in Wagenfeld, durch das der TuS womöglich den Titel verspielte, könnte der eine oder andere Spieler noch zu knabbern haben.

Im Falle eines eigenen Sieges werden sich die Sudweyher nach der Partie über den Spielstand der Partie zwischen Sulingen II und Wagenfeld schlau machen. „Sulingens Erste spielt ja gegen unsere Erste, da werden wir mit Sicherheit Informationen kriegen“, glaubt Janßen. Seinem Wagenfelder Trainerkollegen Oliver Marcordes gab er am vergangenen Wochenende bereits mit auf den Weg: „Ein Spiel gegen Sulingen darfst du gewinnen, das andere nicht.“ Zur Erklärung: Wagenfeld und der FCS treffen noch im Kreispokalfinale aufeinander. „Da Wagenfeld sicher aufgestiegen ist, würde ich auf jeden Fall den Pokalsieg nehmen“, schmunzelt Janßen. Doch auch ohne Titel wäre die Saison der Sudweyher ein voller Erfolg. „Wir haben eine tolle Serie gespielt“, betont der scheidende Coach.