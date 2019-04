Ausgeglichene Kräfteverhältnisse in Bassum: Hier bedrängt Steffen Bönsch (r.) Wetschens Erdal Ölge. (Thorin Mentrup)

Am Ende war es ein Punkt, mit dem beide Trainer leben konnten. Torsten Klein, Übungsleiter des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassum, etwas weniger, sein Gegenüber vom TSV Wetschen, Thomas Otte, dagegen etwas mehr. „Am Ende geht das Ergebnis aber durchaus in Ordnung“, fand Klein nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden im TSV-Duell. Die Lindenstädter wahrten mit dem Punktgewinn ihr Sieben-Punkte-Polster auf den TuS Kirchdorf, der beim TSV Mühlenfeld ebenfalls zu einem 2:2 kam und den Relegationsrang belegt.

Weshalb Klein ein bisschen weniger mit dem Zähler leben konnte, war die Tatsache, dass sein Team zweimal in Führung ging und den Gegentreffer zum Endstand erst in der Schlussphase kassierte. „Wenn man 83 Minuten vorn liegt, dann fehlt nicht mehr viel zum Sieg. Im Vorfeld hätten wir einen Punkt sicher unterschrieben. Ich glaube, dass wir damit auch jetzt einverstanden sein können.“ Die Gegentreffer, die ihm nicht schmeckten, waren für Wetschen-Coach Otte dagegen zum einen natürlich eine Wohltat, zum anderen aber vor allem ein Beweis dafür, dass die Moral seiner Mannschaft intakt ist. „Wir haben hier das Maximum mitgenommen. Ich halte meiner Mannschaft zugute, dass sie hier zweimal zurückgekommen ist. Es war nicht einfach für uns“, sagte er und fügte mit Blick auf den an einigen Stellen ramponierten Rasen hinzu: „Fußballspielen war hier nicht möglich. Deshalb nehmen wir das Positive mit: Wir haben hier nicht verloren.“

Bassum machte es den Gästen durchaus schwer: Die Lindenstädter zogen sich bei Wetschener Ballbesitz bis in die eigene Hälfte zurück, machten die Räume dabei geschickt eng und ließen so die guten Techniker und Spielgestalter Erdal Ölge und Nils Unger kaum zum Zug kommen. Dementsprechend stark stotterte der Gäste-Motor. Die Gastgeber waren nach Balleroberungen darauf aus, schnell umzuschalten. Das gelang zum ersten Mal in der 14. Minute, als Tobias Cordes mit einem exzellenten Flachschuss der Führungstreffer gelang. Ein Großteil des Treffers ging auf Florian Fröhlich, der auf der linken Außenbahn gleich zwei Gegenspieler abschüttelte und in den Lauf des Torschützen zurücklegte.

Starke Phase, aber kein Tor

Danach hatten die Gastgeber eine richtig gute Phase, schlugen daraus aber kein Kapital. „Statt 1:1 zur Pause hätte es auch durchaus 2:0 stehen können“, stellte Klein mit Blick auf die Chancen von Mathis Hoffmann nach einer Ecke und Tobias Cordes, der den Ball über das Tor jagte. „Wir hatten schon die besseren Chancen“, fand Bassums Coach. Stattdessen fiel der zweite Treffer der Partie auf der anderen Seite, Ölge war zur Stelle (37.) und läutete mit seinem Tor die stärkste Phase seiner Mannschaft ein. Bassum war bis zur Pause nicht mehr so griffig wie zuvor, überstand diese Minuten aber schadlos.

Aus der Kabine kamen die Gastgeber mit neuem Schwung – und mit einem tollen Freistoß von Tobias Cordes aus dem rechten Halbfeld auf den zweiten Pfosten. Dort lauerte Kapitän Mathis Hoffmann und köpfte aus kurzer Distanz ein (48.). Bassum lag wieder vorn, Wetschen musste also erneut anlaufen. Immer wieder blieben die Gäste jedoch hängen. Sie fanden keine Lücke in der Bassumer Defensive. Die Lindenstädter arbeiteten sehr aufmerksam und mit hohem läuferischem Aufwand gegen den Ball. Selbst hatten sie allerdings nicht mehr viele Abschlüsse. Ein Schuss von Wilke Kluge etwa geriet zu harmlos (66.). So blieb Wetschen im Spiel und erhöhte in der Schlussviertelstunde noch einmal die Schlagzahl. Kluge klärte jedoch vor Unger, nachdem sich Finn Raskopp und Ölge nach vorn kombiniert hatten (76.). Die Zeit lief für die Gastgeber, doch wie schon im ersten Durchgang mussten sie einen späten Gegentreffer hinnehmen: Raskopp war in der 84. Minute für die Gäste erfolgreich, die – auch das war eine Parallele zur ersten Hälfte – danach noch einmal Druck aufbauten, aber bis auf Omar Ceesays Kopfball, der über das Tor strich (86.), brachten auch sie nichts mehr zustande. Am Ende war es also so, wie Otte feststellte: „Einen Sieger hatte das Spiel nicht verdient.“ Dafür bewegten sich beide Teams zu sehr auf Augenhöhe.