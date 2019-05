Marvin Schwenker (rechts) und seine JSG Mörsen-Twistringen trotzen dem Heesseler SV ein 2:2 ab. (Vasil Dinev)

Ein gutes Fußballspiel hatte Timo Rathkamp, Coach des A-Junioren Landesligisten JSG Mörsen-Twistringen, in der Partie gegen den Heesseler SV gesehen. Immerhin trotzte seine Elf dem aktuellen Tabellenzweiten beim 2:2 (1:0) ein wertvolles Remis ab. Der Klassenerhalt ist damit so gut wie gesichert.

„Drittletzter können wir jetzt nicht mehr werden“, weiß Rathkamp, dessen Team bei jetzt zwei noch ausstehenden Spielen sieben Zähler Vorsprung vor dem Drittletzten SV Alfeld hat, der bei einem möglichen Absteiger aus der Niedersachsenliga ebenfalls noch in den sauren Abstiegsapfel beißen müsste. Die Führung für die Gastgeber erzielte Aaron Noah Djulic, der über die linke Seite in den Strafraum zog und dann gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte er höchstpersönlich (26.). Vier Minuten später passte Tom Thiede quer zu Nils Willenborg, der den auf der Torlinie stehenden Mitspieler Djulic anschoss. Kurz nach Wiederanpfiff der Dämpfer für die JSG: Felix Meyer traf einen Gegenspieler klar im Strafraum und Steven-Emanuel Calo verwandelte den Foulelfmeter zum Ausgleich (47.). Jan Spies brachte die Gäste dann sogar in Führung (59.). „Nach dem 1:2-Rückstand haben wir trotz der warmen Temperaturen eine super Reaktion gezeigt“, freute sich Rathkamp. Gerade einmal vier Minuten im Spiel, gelang dem eingewechselten Jonas Wessels nach Vorarbeit von Lüder Uhlhorn der wichtige Ausgleich (85.). Eine Minute später klärte Meyer in höchster Not auf der eigenen Torlinie.