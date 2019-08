Bassums Torsten Klein soll einen Faustschlag abbekommen haben. (Thorin Mentrup)

Steimbke/Bassum. Torsten Klein ist im Kreis Nienburg wahrlich kein Unbekannter: Er wohnt in Wietzen, hat auch sportlich viele Spuren in der Region hinterlassen. Klein kennt quasi jeden Fußballplatz, jeden Spieler und jeden Funktionär. Ausgerechnet in seinem sportlichen Heimatkreis gibt es jetzt jede Menge Ärger um den Coach, der mittlerweile den Bezirksligisten TSV Bassum trainiert, sowie um den SV BE Steimbke, bei dem die Lindenstädter am Freitagabend mit 2:3 (1:1) verloren, und um einen Ordner, der handgreiflich geworden sein soll.

Die Stimmung war aufgeheizt nach dem Schlusspfiff, darin waren sich Steimbker und Bassumer einig. Die Schiedsrichterleistung hatte die Gäste auf die Palme gebracht. Klein monierte, jede Entscheidung sei gegen sein Team ausgefallen, und benutzte das Wort „unterirdisch“. „Umstritten“ sagte dagegen Jörg Junkersdorf, Manager der Steimbker. Darüber hinaus empfand Klein die Gelb-Roten Karten gegen Manka Madun und Michael Wiehle als übertrieben. Direkt nach Maduns Feldverweis wurde auch der Coach selbst des Platzes verwiesen. Er habe lediglich gefragt, wofür der Stürmer die Ampelkarte gesehen habe, und eine Erklärung verlangt, so die Version des Bassumer Trainers. Der wegen eines vermeintlichen Handspiels bereits verwarnte Stürmer Madun habe nach einem nicht geahndeten Foul vor Schmerzen und aus Wut zweimal mit der Faust auf den Boden geschlagen. Dass dann auch noch Klein gehen musste, „hat uns alle ein bisschen sprachlos gemacht“, so der Trainer. Zu zehnt gingen die Bassumer dann sogar durch Ole Scharf mit 2:1 in Führung. Sascha Pachonik hatte Steimbke in Front gebracht, Jannik Hahnel ausgeglichen.

Aus Bassumer Sicht ging der Ärger weiter: Zwei Elfmeter hätte Michael Wiehle bekommen müssen, beide Male gab es jedoch keinen Pfiff. „Das wäre das 3:1 und vielleicht sogar das 4:1 gewesen“, sagte Klein. Stattdessen drehte Steimbke das Spiel durch Simon und Paul Wilke (73., 89.). Die Emotionen kochten erneut hoch, weil das Siegtor nach Ansicht der Bassumer aus einer Abseitsposition heraus fiel. „Die Steimbker haben sich erst gar nicht gefreut“, ahnte Klein, dass auch die Gastgeber Bescheid wussten.

Um die Nerven war es auf beiden Seiten nach der Partie also nicht gut bestellt – und die Situation beruhigte sich auch nicht. Nach Kleins Schilderungen hatte sein Spieler Jannik Hahnel, der sich ironisch bei der Unparteiischen für die gute Leistung bedankt hatte, Ärger mit einem Ordner, „den ich schon ewig kenne“, wie der Coach anfügte. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und habe ihm gegenüber Hahnel Schläge angedroht. Handgreiflich soll er aber nur gegen den TSV-Trainer geworden sein. Klein sprach von einem Faustschlag in die Magengegend, den er nicht erwidert habe. Gefallen lassen wolle er sich das aber auch nicht. Deshalb sei er auch nicht darauf eingegangen, als die Steimbker Offiziellen ihm und der Mannschaft eine Kiste Bier als Entschuldigung angeboten hätten. Der Ordner habe sich nicht bei ihm gemeldet. Er behalte sich privatrechtliche Schritte vor.

Einer Entschuldigung bedarf es aus Steimbker Sicht nicht, wie Junkersdorf, der das Spiel verfolgte, deutlich machte. Die Anschuldigungen seien starker Tobak. Klein habe sich danebenbenommen und ihm gegenüber nach dem Spiel bereits den Handschlag verweigert mit dem Satz: „Wie viel habt ihr für den Schiri bezahlt?“ Er selbst sei daraufhin auf dem Platz geblieben und habe erst später erfahren, was passiert sei. Er sei selbst erschrocken gewesen. Die Analyse der Steimbker rückt die Situation in ein anderes Licht: Der Ordner habe das Gespann schützen wollen, denn die Unparteiischen seien massiv von den Bassumern attackiert worden. „Es gab keinen Faustschlag“, verdeutlichte Junkersdorf. Es sei ein Wegschieben mit dem Arm gewesen, ein Scharmützel. Kleins Verhalten, der der Unparteiischen gegenüber geäußert haben soll, Frauen gehörten in die Küche und nicht auf den Sportplatz, gehöre sich nicht. „Letztendlich hat Bassum ein Spiel verloren, was unglücklich war aufgrund von Schiedsrichter-Entscheidungen, aber man muss sportlich trotzdem fair bleiben.“ Alles werde sich durch den Sonderbericht der Unparteiischen aufklären, der bei Staffelleiter Axel Rose landen werde. Der Garbsener war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.