Saskia Labbus (M.) und die HSG Phoenix wagen den Neustart in der Landesklasse. (Fotos: Braunschädel)

Am Ende steht dann doch die Null. Und damit der letzte Tabellenplatz in der Handball-Landesliga. In insgesamt 15 Begegnungen ist es den Frauen der HSG Phoenix nicht gelungen, auch nur einen einzigen Punkt einzusammeln. Und trotzdem hätte der Tabellenletzte aufgrund der Corona-Krise die Möglichkeit, auch in der kommenden Saison wieder in der gleichen Spielklasse anzutreten. Doch der Verein hat sich dazu entschieden, in der Spielzeit 2020/21 eine Liga niedriger in der Landesklasse anzutreten. Um dort einen Neustart zu wagen.

„Unsere Gegner waren einfach zu stark. Eine Nummer zu groß. Das muss man dann eben auch mal anerkennen“, erklärt Trainer Jens Monsees die miserable Bilanz von null Punkten und 347:510 Toren. „Doch das größte Problem“, so der Coach, „ist der extrem kleine Kader gewesen.“ Mit lediglich neun etablierten Spielerinnen in der ersten Damen ist die HSG Phoenix in die Saison gestartet. Auch aufgrund einiger Spielerinnen, die den Verein verlassen haben. „Das konnten wir dann eben nicht kompensieren“, muss Monsees eingestehen. Zwar wurden immer wieder Spielerinnen aus der zweiten Damen integriert, „doch die durften sich ja dann auch nicht bei uns festspielen“, konstatiert der HSG-Übungsleiter. Auch die Jungspunde aus der A- und B-Jugend wurden immer wieder hinzugezogen. „Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber wir konnten so eben nie zusammen trainieren und damit auch nichts einstudieren. Und bei den Spielen nicht 1:1 wechseln. Einige Spielerinnen mussten so auf ungewohnten Positionen auflaufen.“

Zwar hat sich das Schlusslicht in der Rückrunde gesteigert, einige Partien wie gegen den SV Höltinghausen (24:27) oder TuS BW Lohne (23:26) nur denkbar knapp verloren, doch zu einem Punktgewinn langte es dennoch nicht. „Ich hätte es den Mädels so sehr gegönnt. Denn sie haben sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, sind immer Standhaft geblieben. Und das ist auch nicht selbstverständlich“, nimmt Monsees seine Schützlinge in Schutz. Hinzu kamen noch arge Verletzungsprobleme. So fiel zum Beispiel Leistungsträgerin Nadine Berger eine lange Zeit aus. Auch aus einer desaströsen Saison kann Monsees noch positive Aspekte mitnehmen: „Der Zusammenhalt ist auf alle Fälle noch größer geworden.“

Jens Monsees ist nicht mehr länger Trainer der HSG Phoenix. (Braunschädel)

Drogt übernimmt für Monsees

In der neuen Spielzeit gehe es darum, ein neues Team aufzubauen, meint Monsees, der dann nicht mehr Trainer sein wird. „Ich bin beruflich einfach zu sehr eingespannt. Ich schaffe es nicht mehr, das Training gezielt vorzubereiten. Und der Beruf geht dann eben vor.“ Für ihn wird Sascha Drogt übernehmen, der in der zurückliegenden Saison bereits Trainer bei den Herren war. Monsees ist angetan von der Entscheidung: „Sascha ist der richtige Trainer für die Mädels. Das passt sehr gut.“ Auch in Zukunft wird sich Monsees einige Begegnungen angucken. „Wenn ich es schaffe, schaue ich in der Halle auf jeden Fall mal vorbei. Ob beim Training oder mal bei einem Spiel. Ich denke, dass die Mädels in der Landesklasse für die eine oder andere Überraschung gut sind.“

Das hofft auch der Neu-Coach Sascha Drogt, der sich auf drei Neuzugänge aus der zweiten Damen freuen kann. Franziska Sprick, Katharina Kriegel und Saskia Labbus werden zum Kader der ersten Damen hinzustoßen. Ebenfalls die Zusammenarbeit mit der A-Jugend will der Übungsleiter weiter ankurbeln. „Wir wollen die Mädels in den Kader integrieren, sie sollen immer mal wieder beim Training auch mitmachen. Damit ich sehen kann, wer ein potenzieller Kandidat für uns in der Zukunft ist“, unterstreicht Drogt. Für ihn sei ein Mittelfeldplatz in der kommenden Saison realistisch. „Ein direkter Wiederaufstieg wäre verfrüht“, ist er sich sicher. „Das Team muss erst einmal neu aufgebaut, ein neues System integriert werden. Denn ich will schon anders spielen lassen als meine Vorgänger. Und das dauert seine Zeit, bis die Mädels das verinnerlichen.“ Fleißig ist die HSG Phoenix bereits. Dem Corona-Virus zum Trotz. Einmal die Woche trainiert Drogt mit seinen Mädels draußen an der frischen Luft. „In die Halle dürfen wir ja leider noch nicht.“