Neu-Trainer Christoph Schweitzer hofft in seinem ersten Jahr bei den Handballerinnen der HSG Phoenix auf eine sorgenfreie Saison. (Jonas Kako)

Twistringen/Bassum/Syke. Bei den Handballerinnen der HSG Phoenix hat nach dem Abstieg aus der Oberliga ein großer Umbruch stattgefunden. Acht Spielerinnen haben die Mannschaft verlassen, sieben sind neu. Neu ist auch der Trainer: Er heißt Christoph Schweitzer und war als aktiver Spieler unter anderem für die SG Bremen-Ost, den TSV Daverden und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst höherklassig im Rückraum unterwegs.

Für den 38-Jährigen ist es die erste Trainerstation im Seniorenbereich. Mit der Spielgemeinschaft aus Bassum, Twistringen und Syke peilt der Lehrer in der Landesliga einen Mittelfeldplatz an. "Wir wollen so schnell wie möglich genügend Punkte sammeln und nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen", nennt Christoph Schweitzer das Saisonziel. Zum Auftakt geht es für die HSG Phoenix an diesem Sonntag in den Landkreis Stade zum VfL Horneburg. Der Drittplatzierte der Vorsaison gehört für Schweitzer auch in diesem Jahr zu den Favoriten. Nach dem Spiel wisse man, ob man mit den Top-Teams der Liga mithalten könne, sagt der HSG-Coach.

Der erste Pflichtspielauftritt verlief für Christoph Schweitzer und sein neu aufgestelltes Team vielversprechend. Im Verbandspokal zogen die Kreisdiepholzerinnen vor eigenem Anhang in Twistringen nach Siegen über den TSV Morsum (14:10) und die HSG Delmenhorst (14:8) und einer Niederlage gegen den TuS Komet Arsten (17:18) in die zweite Runde ein. In dieser empfängt die HSG Phoenix am 14. Oktober die HSG Osnabrück aus der Landesliga Weser Ems. Zu hoch bewerten will Christoph Schweitzer den guten Auftritt allerdings nicht: Es sei eine gute Standortbestimmung gewesen, findet der Trainer.

In der kommenden Saison soll im Angriff der HSG Phoenix wieder Amelie Hoffmann die Fäden ziehen. Der jungen Mittelangreiferin (Jahrgang 2000) bescheinigt Christoph Schweitzer großes Potenzial. Neben Hoffmann bilden Lina Horstmann, Lara Sänger, Jana Beckmann und Katharina Kriegel die Aufbaureihe. Im Kasten hängt Mareike Landwehr noch ein Jahr dran. Sie wird mit Laura Hoffmann das Torhüterduo bilden. Man habe sich lange um eine zweite Torfrau bemüht, erklärte Christoph Schweitzer. Mit ihrer Erfahrung werde Mareike Landwehr der jungen Mannschaft enorm weiterhelfen.

In der Vorbereitung stand beim neuen Trainer die Deckungsarbeit im Fokus. "Bei einem Blick auf die Ergebnisse der vorigen Saison war klar, wo das größte Manko liegt", erzählt der Übungsleiter. Zu viele Gegentore habe Phoenix unter seinem Vorgänger Thomas Reinberg kassiert. In der Landesliga will sich Christoph Schweitzer hinsichtlich der Deckungsvariante nicht auf ein bestimmt System festlegen: "In der 6:0 und 3:2:1 greifen die Räder schon ganz gut. Wir werden uns aber immer auf den jeweiligen Gegner einstellen."

In die Punktrunde startet die HSG Phoenix an diesem Sonntag mit Verspätung. Derweil hat Christoph Schweitzer am vergangenen Wochenende einige der kommenden Gegner unter die Lupe genommen. Bei den Partien TuS Komet Arsten gegen SV Werder Bremen III und SFL Bremerhaven gegen HSG Bützfleth/Drochtersen hat sich der Phoenix-Trainer unter die Zuschauer gemischt. Dabei hat er in beiden Spielen keine Übermannschaft gesehen. Deshalb brauche man sich nicht zu verstecken, lautete seine Erkenntnis. In seinem ersten Jahr bei der HSG Phoenix hofft Schweitzer auf eine sorgenfreie Saison. "Für eine Spitzenplatzierung dürfte es aber noch nicht reichen", glaubt der HSG-Coach.

Weitere Informationen

Zugänge: Carolin Abeln (HSG Harpstedt/Wildeshausen), Saskia Labbus, Katharina Kriegel, Jana Beckmann, Lena Ebken (eigene zweite Mannschaft), Lara Sänger, Madita Bekefeld (eigene A-Jugend)

Abgänge: Nadine Berger, Mareike Witt, Jana Helms (eigene vierte Mannschaft), Lena Hedtke (SG Findorff), Stefanie Schädler, Sarah Wilkens (Ziel unbekannt), Christina Lehmkuhl (SFN Vechta II), Annemieke Kellmann (Studium)

Restkader: Laure Hoffmann, Mareike Landwehr - Lale Kuhangel, Stefanie Gerding, Amelie Hoffmann, Jaqueline Hanke, Mareen Kunze, Lina Horstmann

Trainer: Christoph Schweitzer (neu)

Co-Trainer: Stefan Honscha

Saisonziel: Mittelfeldplatz

Favoriten: VfL Horneburg, VfL Stade II