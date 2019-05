Rolf Schwenke kehrt auf die Trainerbank der Weyher Frauen zurück. (Udo Meissner)

Weyhe. Schon zum Jahreswechsel deutete es sich an, seit dem finalen Spieltag des SC Weyhe in der Frauenfußball-Verbandsliga Bremen ist es amtlich: Mit Torsten Döpke, der die Frauen gemeinsam mit Danny Lumpe trainiert und nach komplizierter Saison immerhin noch auf den dritten Tabellenplatz geführt hatte, gibt der eine Teil des Trainergespanns sein Amt nun auf. Das 0:6 gegen den haushohen Favoriten ATS Buntentor entsprach dabei sicherlich nicht der idealen Abschiedswunschvorstellung, spiegelte aber die aktuellen Möglichkeiten des Teams wider. „Meine berufliche Situation und im Grunde mein Lebensmittelpunkt haben sich weiter nach Hamburg verschoben“, erklärt Döpke seinen Weggang, „mein Rücktritt hat mit dem Saisonverlauf nichts zu tun.“

Der verlief bekanntlich alles andere als reibungslos. Viele beruflich und auch verletzungsbedingte Ausfälle ließen die ambitionierten Vereinsziele schnell in den Hintergrund treten, Trainingseinheiten und selbst Spieltage mussten öfter in Minimalbesetzung bestritten werden. Für den Club, der vor wenigen Jahren angetreten war, ein neues Zentrum des Frauenfußballs in der Region aufzubauen, keine leichte Situation. Die Devise lautet: Alles auf Anfang. Der frühere Trainer der ersten Frauenmannschaft, Rolf Schwenke, der sich aktuell um die B-Juniorinnen kümmert, übernimmt wieder das Ruder, Danny Lumpe bleibt an Bord und Charlene Kettler kommt als Betreuerin hinzu. „Die meisten unserer B-Mädchen steigen in den Erwachsenenbereich auf, da bietet sich diese Lösung ohnehin an“, begründet Schwenke sein erneutes Engagement. „Das wird ein echter Neuaufbau, bei dem es zunächst darum gehen muss, fußballerische Förderung und Weiterbildung anzubieten und den Spaß am Fußball zu stärken.“

B-Juniorinnen und Frauen-Team werden in einem größeren Kader zusammengeführt, der die zu erwartenden Leistungsunterschiede durch einen wachsenden Teamgedanken und positiven Umgangston ausgleichen soll. Unter den gegebenen Umständen plant Schwenke mit nur einer Teammeldung, schließt aber eine zweite Mannschaft nicht aus, sollten noch Neuzugänge den Weg zum SCW-Training finden. Erst einmal dürfen alle Beteiligten aber sechs Wochen durchatmen. Das offizielle Abschlusstraining der I. Frauen inklusive Verabschiedung Torsten Döpkes fand bereits am 29. Mai statt. Die B-Juniorinnen trainieren noch ein bisschen länger bis zu ihrem letzten Saisonspieltag am 12. Juni, bevor dann alle Konzentration der großen Abschlussfeier des SC Weyhe am 15. Juni gilt, bei der zweifellos schon die eine oder andere Team verbindende Grillwurst während der gemeinsamen Zielsetzung für die kommende Saison ihrem mannschaftsdienlichen Zweck zugeführt wird.