Treffsicher bereits in der Vorbereitung: Deniz Undav erzielte gegen Olympia Laxten gleich fünf Tore. (Werner Scholz/Imago)

Meppen/Achim. Die Akkus sind wieder voll. Deniz Undav hat dafür keinen Urlaub in weiter Ferne wie auf Mallorca oder Ibiza gebraucht. Ganz im Gegenteil: „Ich war die ganze Zeit in der Heimat“, verrät der 22-jährige Fußballer aus Achim. Er hat die Zeit genutzt, um den Kopf frei zu kriegen, aber auch, um neue Kraft zu tanken. „Dafür ist die Familie perfekt. Aber ich habe auch noch viele Kontakte zu den Jungs von früher und bin mit ihnen unterwegs“, erzählt er.

Seine Heimat und seine Freunde hat Undav also nicht vergessen, obwohl er den Großraum Bremen verlassen hat. Komplett das Weite gesucht hat er aber nicht: Seit dem vergangenen Jahr spielt er beim SV Meppen in der 3. Liga, keine zwei Autostunden von Achim entfernt. Über den TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II ist er im Emsland gelandet, und vor allem: im Profigeschäft. „Ich bin da, wo ich hinwollte“, sagt Undav, der in der Jugend unter anderem für den SC Weyhe und Werder Bremen auflief. Nun bereitet er sich auf die zweite Saison beim SVM vor. „Für mich wird es eine ganz wichtige“, weiß er. Undav will mehr: mehr Spielzeit, aber auch mehr Tore. Dafür setzt er alles auf Angriff.

Einen schlechten Eindruck hat er in seiner Debütsaison in der dritthöchsten Spielklasse wahrlich nicht hinterlassen. 35 Spiele bestritt er in der Liga, drei darüber hinaus im Niedersachsenpokal, in der Startelf stand er 16 Mal. Sieben Mal war er insgesamt erfolgreich. Nur der nach Braunschweig abgewanderte Nick Proschwitz traf häufiger. Klingt nach einer guten Bilanz, doch Undav teilt diese Einschätzung nur bedingt: „Ich war nicht zufrieden, weil ich weiß, wie ich eigentlich spiele. Mein Ziel war es, im ersten Jahr bereits eine bessere Statistik zu haben. Ich wollte zweistellig treffen“, äußert er sich selbstkritisch. Wenn zwischen dem 19., dem Tag seines 23. Geburtstags, und dem 22. Juli der Startschuss für die neue Spielzeit fällt, will er es besser machen, neu angreifen. Das zweite Drittliga-Jahr soll Undavs Jahr werden. Zuletzt steuerte er zum 19:0-Testspielsieg über den Bezirksligisten Olympia Laxten fünf Treffer bei. Fünf Tore, die Werbung für ihn sind und die ihm dabei helfen, dass Trainer Christian Neidhart nicht mehr an ihm vorbeikommt.

Körperlich und läuferisch ist die 3. Liga eine ganz andere Welt als die Regionalliga. „Der Sprung ist groß. Das ist richtiger Männerfußball. Ich finde, ich habe das gut gemeistert“, sagt Undav, der sich ein Jahr der Eingewöhnung zugesteht. Dennoch musste er sich mit dem Platz auf der Bank, mit dem er das eine oder andere Mal vorlieb nehmen musste, erst einmal anfreunden. So richtig warm mit ihm wurde der Vollblut-Fußballer freilich nicht. „Vorher war ich immer Stürmer Nummer eins. Da war ich gesetzt. Wenn man in der 3. Liga ein, zwei Wochen schlecht spielt, ist man schnell auf der Bank“, erzählt er. Auch das ist Teil der neuen, ungleich härteren Fußballwelt, in die er vor mehr als einem Jahr aufgebrochen ist. Undav musste lernen, geduldig zu sein, sich in der Stürmer-Hierarchie auch mal hinten anzustellen. „Das war schon hart, weil ich das nicht kannte. Aber der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben und gesagt, dass ich es gut mache, wenn ich reinkomme. Ich habe einfach versucht, gut zu spielen, um es in die erste Elf zu schaffen. Wenn wir gewonnen haben, hat es mich gefreut, wenn ich daran teilhaben konnte, das Spiel zu verändern, ein Tor zu machen oder eine Vorlage zu geben.“

Tore schießen, Vorlagen geben, Mitspieler in Szene setzen: Das ist genau das, was Undav im zweiten Jahr beim emsländischen Kultverein noch häufiger machen will. Er selbst sieht sich am ehesten in der Rolle des Mittelstürmers, Neidhart setzt jedoch auch hinter den Spitzen auf den spielstarken und -intelligenten 22-Jährigen. „Ich kann beide Positionen spielen. Auf der Zehn kann ich mich rumtreiben, mich frei bewegen, wie ich will. Das macht mir auch Spaß. Ich habe einfach Bock auf Fußball“, erklärt Undav, der für Havelse und Braunschweig II in 85 Regionalliga-Spielen 41 Tore erzielte. Eine Quote, die ihn für Meppen interessant machte. Der Achimer präsentiert sich seit seinem Wechsel einem Millionenpublikum: Mehr als drei Millionen Fans verfolgten die Partien im Vorjahr in den 20 Stadien von Rostock bis Unterhaching, noch mehr bei den Liveübertragungen in den dritten Programmen und bei der Telekom.

Meppen und Undav stehen im Fokus, viel mehr als noch in der Regionalliga. „Da kommen höchstens 1500 Zuschauer, jetzt ist es das Drei- oder Vierfache“, sagt der Stürmer. Oder sogar noch mehr, wie er es zum Beispiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern oder im Grünwalder Stadion von 1860 München erlebte. „Das ist schon vor dem Spiel ein geiles Gefühl, wenn man die vielen Fans sieht und sie singen hört. Im Spiel bekommt man das nicht so richtig mit, weil man voll fokussiert ist. Aber davor und danach sind das überragende Fans. Die stehen hinter ihrem Verein, egal ob das Meppen ist oder Kaiserslautern. Sie sind für ihren Verein da. Das zeigt den Zusammenhalt und stärkt auch die Mannschaft“, ist er begeistert von der Atmosphäre, die er an nahezu jedem Wochenende genießen darf. Die Aussicht auf Spiele vor tollen Kulissen macht selbst die schweißtreibende Vorbereitung erträglich: „Training macht mir immer Spaß. Vor allem, wenn man zwei Einheiten am Tag hat und wirklich Fußball spielt“, ist Undav voller Tatendrang.

Dass die Meppener auch im dritten Jahr trotz eines der kleinsten Etats der Liga die Klasse halten, dafür will der ehemalige Weyher in tragender Rolle sorgen. „Viele unterschätzen uns. So haben wir keinen Druck und gehen mit noch mehr Motivation in die Saison“, glaubt er. Er hält dagegen weit mehr als Abstiegskampf für möglich: „Wir wollen allen zeigen, dass wir kein Abstiegskandidat sind, sondern ein Verein, der im oberen Mittelfeld spielen kann. Die Qualität dafür haben wir“, sagt er. Vielleicht gehe sogar noch mehr. Wie bei ihm selbst, denn Undav traut sich mehr zu als die 3. Liga. „Ich möchte so hoch wie möglich spielen. Dazu braucht man natürlich auch Glück. Aber ich versuche jeden Tag an mir zu arbeiten, um das zu erreichen.“ Eine starke zweite Saison in Meppen könnte ihm helfen, die eine oder andere Tür zu öffnen.