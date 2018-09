Legen sich nicht nur in die Kurve, sondern auch ordentlich ins Zeug: Beim 68. Grasbahnrennen sind Spannung und eine gehörige Portion Dreck garantiert. (Janina Rahn)

Das Fahrerfeld ist komplett und die Strecke vorbereitet. Viel Zeit bleibt den Veranstaltern auch nicht mehr, bis die Motoren ohrenbetäubend aufheulen werden und Erde durch die Luft wirbelt. Denn an diesem Sonntag ab 10 Uhr beginnt in Schwarme das traditionelle Grasbahnrennen auf dem Niedersachsenring. Beim Training werden die Fahrer die präparierte Strecke genau unter die Lupe nehmen. Ab 13.30 Uhr fangen dann die A-Lizenzinhaber mit ihren Maschinen an und geben den Startschuss für die 68. Auflage des Grasbahnrennens.

Rennorganisator Marc Wessel vom Motorsportclub Schwarme und sein Team haben auch während der wochenlangen Trockenheit immer wieder Wasser auf die Langbahn gebracht, um die Strecke möglichst optimal zu präparieren. „Wir liegen mit dem Aufbau sehr gut in der Zeit, wir haben frühzeitig angefangen“, hilft Wessel seine jahrelange Erfahrung bei der Vorbereitung. So werde noch bis Sonnabend die Bahn gewalzt und ordentlich Wasser auf die Strecke gefahren. „Das machen wir seit einer Woche. Da kommen am Tag zwischen 80 000 und 100 000 Liter zusammen“, erklärt der Schwarmer.

Wie gut das funktioniert hat, wird sich am Sonntag zeigen, wenn 36 Fahrer mit ihren Zweirädern den Niedersachsenring in Mitleidenschaft ziehen. Neben den vier auszutragenden Klassen bieten die Organisatoren erstmals seit zehn Jahren wieder einen Oldie-Lauf an. Dieser wird außer Konkurrenz starten und für ein wenig Abwechslung auf der Bahn und auf den Rängen sorgen. „Bei den Demo-Läufen mit den Oldtimern kommen ehemalige Rennfahrer zum Einsatz“, wirbt Wessel für die Darbietung mit den alten Karosserien.

Wie bereits in den Jahren zuvor starten die Fahrer in unterschiedlichen Klassen. Diesmal allerdings ohne die Junioren in der 125-ccm-Klasse, da diese „einen Tag zuvor in Südfrankreich bei der Weltmeisterschaft fahren“, erklärt Wessel, der sich besonders auf die Läufe der A-Lizenzinhaber freut, weil gleich drei Fahrer aus dem eigenen Verein dort starten werden. Mit der Zeiteinteilung will der Rennorganisator zudem über den gesamten Nachmittag für Spannung sorgen, sodass keine Langeweile bei den Zuschauern während der 28 Läufe aufkommen dürfte. „Nichtsdestotrotz ist die Grasbahn eine Highspeed-Strecke“, erwartet Wessel rasante Duelle.

Wurde bei der vorherigen Auflage des Grasbahnrennens noch der Langbahnpokal der B-Lizenzinhaber, der als Deutscher Meisterschaftslauf gilt, ausgetragen, ist die DM in diesem Jahr nach Scheeßel im Landkreis Rotenburg verlegt worden. Für Wessel dennoch kein Grund zum Trübsalblasen, schließlich steht in zwei Jahren das 70. Grasbahnrennen vor der Tür. Dann bewerbe man sich wieder um ein Prädikat – entweder ein nationales oder ein internationales. Kurzum: eine Deutsche oder eine Europameisterschaft.

Doch bis es soweit ist, blickt der Schwarmer mit Vorfreude auf diesen Sonntag. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet er mit 1500 bis 2000 Zuschauern, die sich ihren Weg zur Strecke bahnen werden. Wessel hält sich hinsichtlich einer Prognose etwas bedeckt: „Momentan sieht es so aus, dass es nicht regnen wird. Wir hoffen, dass das auch so eintrifft.“ Rasanten Duelle stünde dann nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen

Zeiteinteilung

10.00 Uhr: Training

12.45 Uhr: Begrüßung und Fahrervorstellung mit Motorrädern

13.30 Uhr: Start des Grasbahnrennens mit A-Lizenz

ca. 17 Uhr: Rennende