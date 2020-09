Für die Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum ist nach der Corona-Pause nichts mehr, wie es war. Quasi alles ist neu für den Landesligisten: der Bezirk, die Liga, die Gegner. Der eigenen Stärken aber ist sich die Mannschaft von Trainer Mario Müller vor dem Auftakt bei RW Sutthausen II an diesem Sonnabend, 18 Uhr, bewusst.

„Es wird wie ein Abenteuer“, blickt Brinkums Trainer Mario Müller auf die neue Spielzeit voraus. Nicht nur RW Sutthausen aus Osnabrück kennt er nicht. Auch mit Rasta Vechta, dem TV Meppen und dem VfL Weiße Elf Nordhorn, also allen weiteren Gegnern, haben die Brinkumerinnen noch nicht die Klingen gekreuzt. Durch die Neueinteilung der Klassen sind sie in den Bezirk Weser-Ems gerutscht. Das bringt unter anderem längere Fahrten mit sich.

Davon lassen sich Müllers Mädels die Vorfreude auf die Saison freilich nicht nehmen. „Wir haben auf Vorbereitungsspiele wegen Corona zwar bewusst verzichtet, aber weil die Hallen geöffnet waren, konnten wir gut trainieren“, sagt der Coach, der sein Team bis zu dreimal pro Woche zu den Einheiten bat. Spielerisch sei seine Mannschaft deshalb schon wieder in Form. „Das sieht alles schon ganz gut aus“, freut er sich.

Zwölf Akteurinnen gehören zum Aufgebot der Brinkumerinnen. Neu dabei sind Kathrin Klucken, die bereits seit Längerem mittrainiert und sich nun auch in den Punktspielen beweisen will, sowie Jule Heinsohn. Sie hat bereits bei Bremen 1860 gezeigt, was sie kann. Mehr Alternativen geben Müller auch neue taktische Möglichkeiten. Die Stärke seiner Mannschaft sieht er im Zug von den Flügeln Richtung Korb. „So können wir unser Potenzial eher ausschöpfen, als wenn wir statisch über den Center am Brett spielen“, sagt er. Und eine Prognose, wo sein Team landen kann? „Die ist schwierig“, findet Müller. „Aber ich erhoffe mir das Bestmögliche.“