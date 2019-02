Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (gelbe Trikots) drehte gegen den TSV Barrien einen Pausenrückstand in einen Sieg. (Vasil Dinev)

Der erste Doppelspieltag in den Play-Offs der Korbball-Bundesliga hat noch keine neuen Erkenntnisse gebracht: Im Kampf um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft haben die vier Teams, darunter der TuS Sudweyhe, je einen Sieg und eine Niederlage verbucht. In den Spielen um den Klassenerhalt feierte lediglich der TSV Heiligenrode zwei Erfolge. Gastgeber TSV Barrien und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst konnten jeweils einmal jubeln.

Playoffs zur Deutschen Meisterschaft:

SG Findorff – TuS Sudweyhe 12:3 (7:3). Gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter legten die Sudweyherinnen gut los und gingen sogar mit 2:0 in Führung. „Doch dann war das Glücksgefühl auch schon wieder vorbei“, bedauerte Trainerin Andrea Bothmer. Die Bremerinnen zeigten sich hochmotiviert, erhöhten nun Tempo und Druck. „Leider sind wir in unseren Angriffsaktionen hektisch geworden, oft kam der letzte Pass auch nicht an. Als Folge haben uns die Findorffer überrannt“, erklärte Bothmer die hohe Niederlage.

TuS Sudweyhe – TB Stöcken 10:3 (6:1). Ganz anders lief es für den TuS im zweiten Spiel. „Wir waren sehr konzentriert. Die ersten Aktionen waren erfolgreich, das hat uns Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben“, resümierte die Trainerin. Schlüssel zum Erfolg war die Abwehr. „Meine Mädels haben in der Defensive sehr stark gekämpft, auch unsere Korbfrau Luisa Schlemm hat tolle Paraden gezeigt“, schwärmte Bothmer. Aus der Abwehr heraus nahmen die Sudweyherinnen viel Tempo auf, konterten oder waren mit tollen Hebern erfolgreich. „Solch eine Leistung wünsche ich mir immer“, sagte die Trainerin freudestrahlend. Da der Oldenbroker TV dem TB Stöcken unterlag und danach einen Sieg über Findorff feierte, bleibt das Rennen um die DM-Tickets eng: „Damit haben wir weiter zwei Punkte Rückstand auf Platz drei. Ich denke, es wird bis zum dritten und letzten Play-Off-Spieltag spannend bleiben", so Bothmer.

Playoffs um den Klassenerhalt:

TSV Heiligenrode – TSV Thedinghausen 22:7 (12:4). Zum ersten Mal in dieser Saison trat das Schlusslicht aus Thedinghausen mit springender Korbfrau an. Das spielte den Heiligenrodern in die Karten. Obwohl sie in der Anfangsphase drei Chancen nicht nutzen konnten, führten sie nach vier Minuten mit 3:0. Diesen Vorsprung bauten sie, auch dank starker Abwehrarbeit, auf 12:4 aus. „Nach der Pause ist uns nahezu alles gelungen. Endlich haben wir uns nach schönen Spielzügen mit tollen Körben belohnt“, freute sich Trainerin Dagmar Schnelle. Besonders erwähnenswert war der Korberfolg von Sidney Bothmer, die aus Mangel an Anspielstationen eine Ecke direkt verwandelte. „Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so viele Treffer in einem Spiel erzielt haben“, rätselte Schnelle.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Barrien 9:7 (2:5). Eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Die Barrierinnen, einige noch von Krankheiten geschwächt, zeigten sich motiviert bis in die Haarspitzen. „Mit hohem Angriffstempo und fulminantem Zug zum gegnerischen Korb haben wir das Geschehen auf dem Parkett scheinbar klar bestimmt. Die TSG hat gut mitgehalten, aber im Abschluss einiges liegen lassen“, analysierte TSV-Trainer Manfred Otto, der auf Fenna Alfke und Johanna Grünhagen verzichten musste. Doch mit fortschreitender Spieldauer mussten seine Schützlinge dem hohen Tempo Tribut zollen. „Sowohl offensiv als auch defensiv sind uns nun zu viele einfache Fehler unterlaufen, sodass der Gegner ein ums andere Mal zu einfachen Körben kam. In der Crunchtime hatten wir nicht mehr die Kraft, die drohende Niederlage abzuwenden.“ Große Freude herrschte dagegen bei der TSG: „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Spiel und freuen uns, endlich mal wieder als Team aufgetreten und auch noch belohnt worden zu sein“, resümierte TSG-Spielerin Luise Budig. Da einige Teamkameraden fehlten, halfen die beiden A-Juniorinnen Svenja Wegener (Korbfrau) und Tabea Pabst aus. Sie fügten sich bestens ein. „Mit einer starken Mannschaftsleistung konnten wir unser Können unter Beweis stellen. Die Abwehr stand gut und auf unsere Korbfrau war stets Verlass. Die Barrier Mannschaft hat sich im Angriff sichtlich unwohl gefühlt und nur wenige Lücken in unserer Abwehr gefunden. Wir haben das Tempo hochgehalten und waren stets gefährlich“, bilanzierte Budig zufrieden.

TSV Thedinghausen – TSV Barrien 7:17 (3:7). Thedinghausens Korbfrau, eigentlich die Schlussfrau der Zweitvertretung, machte ihren Job ganz passabel, musste aber wegen einer Kopfverletzung in der zweiten Halbzeit raus. Bis dahin führten die Barrierinnen schon deutlich. Nach dem Ausfall seiner Korbfrau stellte das Schlusslicht auf Einzeldeckung um. Darauf reagierten die Barrierinnen klug und setzten ihre Qualität im Eins-gegen-Eins mit schnellem Direktpassspiel durch.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Heiligenrode 7:12 (6:5). Nach dem Sieg gegen Barrien mussten die Seckenhauserinnen in der Abwehr ordentlich laufen. „Im Laufe der Spielzeit ließen Kondition und Konzentration nach, sei es im Aufbau des Angriffs oder beim Abschluss“, analysierte Luise Budig. Ein starkes Spiel machte die A-Juniorin Jana Meiche. „Sie war stets auf jeder Position gefährlich“, lobte Budig. Die Heiligenroderinnen wussten sich dagegen in der zweiten Halbzeit zu steigern – allen voran Korbfrau Malin Kortkamp, die nur noch einen Gegentreffer zuließ. Aus dem 5:6 machte das TSV-Team ein 8:6. Zwei Konter von Samantha Pörschke und Nadja Burgdorf sorgten später für einen sicheren Vorsprung. Den Schlusspunkt setzte Emma-Lee Ehlers mit einem Heber. Sie hatte sich im November mit der Auswahlmannschaft eine Verletzung zugezogen und gab gegen Seckenhauen ihr ersehntes Comeback.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode: Kortkamp (1), Pörschke (7), Rickmann (9), Burgdorf (7), Sündermann (3), J. Martens, Je. Pawlowski (3), Bothmer (3), Ehlers (1).

TSV Barrien: Frenken (3), Jaentsch (8), Mühlenbruch, J. Nullmeyer (3), L. Nullmeyer, Priem (6), Rumpsfeld, Zieske (4).

TuS Sudweyhe: Schlemm (2), Kehlenbeck (2), Eilers, Deters (2), Hinners (2), Ehlers, N. von Weyhe (1), Nolte (4).

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Tamsen, M. Rieckers (1), C. Rieckers (2) S. Kienker (1), Meyer (4), Pabst (1), Wegener, Budig (5), Ströhemann, Meiche (2) CLE